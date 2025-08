“Diventa una furia se incrocia qualcuno” Le vacanze di Giorgia Meloni sono riservatissime: i suoi collaboratori stanno in campana con la stampa

La premier Giorgia Meloni si appresta a vivere un periodo di vacanza, ma come ogni anno, i suoi piani restano avvolti nel segreto. Dopo aver visitato le Marche per sostenere il presidente della regione, Francesco Acquaroli, la Meloni si prepara a una settimana di lavoro prima di concedersi un meritato riposo. Tuttavia, la domanda che tutti si pongono è: dove andrà in vacanza? La risposta più comune tra i suoi collaboratori è un semplice “Ah boh…”, come riportato da Il Messaggero.





Le speculazioni sui luoghi di villeggiatura della premier sono molteplici. Alcuni sostengono che potrebbe optare per una vacanza in barca, lontana dai riflettori e dalle telecamere, per godere di momenti di tranquillità in mare aperto. La necessità di mantenere un profilo basso è evidente, poiché Meloni sembra mal tollerare l’invadenza dei giornalisti. Un suo stretto collaboratore ha dichiarato: “Non so dove va in vacanza perché mi guardo bene dal chiederlo. Così, se poi la stanate, sono fuori dalla lista dei sospettati. Se c’è una cosa che la manda in bestia è ritrovarvi tra i piedi anche in viaggio. La solita caccia alla volpe partita ancor prima che abbandoni la tana”.

Alcuni rumors suggeriscono che quest’anno la premier potrebbe decidere di rimanere a Roma durante le sue vacanze. “Altro che vacanze, i giorni di stacco per lei verranno cannibalizzati dall’incubo dei rialzi alle dogane…”, affermano alcuni dei suoi collaboratori, insinuando che Meloni potrebbe dedicarsi a questioni di politica interna anche durante il periodo di riposo. Tuttavia, ci sono anche voci che la vedono in partenza per la Sardegna, con alcuni che affermano: “Quest’estate per lei sarà all’insegna della Sardegna”. Altri ancora ipotizzano una combinazione di soggiorni tra Sardegna e Argentario, con un possibile blitz in Albania, simile a quanto accaduto nel 2023, quando partecipò a un incontro con il presidente Edi Rama.

Un altro luogo che potrebbe accogliere la premier è la masseria Beneficio, un posto che Meloni ha frequentato in passato. Tuttavia, al momento non risultano prenotazioni ufficiali a nome della premier o del suo entourage. Nonostante ciò, qualcuno ha osservato: “Uno spazio per lei si trova sempre, è chiaro…”. Se Meloni dovesse scegliere di trascorrere le sue vacanze tra Sardegna e Argentario, è probabile che non manchino polemiche, come accaduto lo scorso anno.

Le vacanze della premier rimangono dunque un mistero, costellato di voci, smentite e indiscrezioni. Una cosa è certa: Giorgia Meloni ha un’abilità particolare nel mantenere segreti i suoi spostamenti estivi, rendendo difficile per i media e per il pubblico tracciare i suoi piani. Le sue scelte di villeggiatura sono sempre oggetto di interesse, riflettendo non solo la sua vita privata, ma anche le dinamiche politiche e sociali del momento.

La gestione della privacy è un aspetto cruciale per Meloni, specialmente in un periodo in cui la sua figura è sotto costante osservazione. I suoi collaboratori sembrano essere ben consapevoli di questa necessità e si sforzano di mantenere un certo riserbo sui dettagli delle sue vacanze. Le speculazioni continueranno a circolare fino a quando non verrà confermata una destinazione, ma la premier sembra determinata a proteggere il suo diritto alla privacy.