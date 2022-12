Luisella Costamagna marito e figli

Luisella Costamagna è una giornalista e conduttrice nata a Torino il 16 dicembre 1968, quindi ha 53 anni. Non si è sposata, ma ha una relazione duratura con lo scrittore Dario Buzzolan e insieme hanno un figlio, Davide.

Carriera

Dopo aver conseguito ottimi voti in Filosofia, Luisella ha iniziato la sua carriera conducendo TgTime sulla rete torinese di TeleTime. Dopo l’iscrizione all’albo dei giornalisti nel 2000, il suo impegno in televisione cresce ulteriormente. Partecipa a programmi come il Maurizio Costanzo Show e i talk show di Michele Santoro, fino ad arrivare alla conduzione di Agorà. Inoltre, Luisella ha collaborato con Diva e Donna e nel 2014 è entrata a far parte di Sky Italia, diventando il volto di Agon Channel. Inoltre, è anche opinionista per Il Fatto Quotidiano (dove collaborano anche Selvaggia Lucarelli e Gabriele Corsi) e La Verità.

Ballando con le stelle

Dopo una sola puntata di Ballando, ci troviamo a discutere di un infortunio. La figura centrale di questa spiacevole situazione è Luisella Costamagna, che si è fatta male durante le prove della seconda puntata. La giornalista ed ex conduttrice di Agorà indossa ora un tutore e la sua partecipazione alle puntate successive potrebbe essere in dubbio.