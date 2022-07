Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: la prima foto del matrimonio

Una foto del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Ginfrancesco è stata condivisa dal dottor Emanuele Puzzilli, dentista invitato all’evento. La coppia si è sposata ieri al Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore edile di Monterotondo, stanno insieme ufficializzati dal 2010 e quattro anni dopo hanno dato luce il figlio Mattia.

Gli invitati e i testimoni di nozze

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno scelto la romantica cornice del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano per onorare il loro sogno d’amore, dove anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno pronunciato il loro “sì” il 24 aprile 1998. Tra gli ospiti anche Vittorio Sgarbi, la show girl Nathaly Caldonazzo e l’ex trombettista Gianluca De Matteis. Il presidente del Coni Malagò e Alberto Tarallo sono stati scelti dalla Arcuri come testimonial per il giorno più bello della sua vita. Lei stessa ha commentato la sua scelta lo scorso maggio:

Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nelle mia carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo, che è il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, siamo tanto amici.

L’attrice Nathaly Caldonazzo ha condiviso sulle sue Instagram Stories alcuni momenti del matrimonio ma non degli sposi, forse perché il servizio fotografico delle nozze deve rimanere top secret fino alla pubblicazione su una settimana di gossip. Forse Chi, che ne ha curato tutte le fasi fin dall’inizio, vista l’amicizia dell’attrice con Alfonso Signorini. In una di queste foto si vede la Caldonazzo che si rilassa dopo la cerimonia accanto all’ex fidanzato Vittorio Sgarbi.