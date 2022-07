Milano, bambina morta: la mamma Alessia Pifferi si fingeva psicologa infantile

Alessia Pifferi, 36 anni, è stata arrestata a Milano per la morte della figlia Diana, lasciata sola a casa per sei giorni. La donna ha dichiarato di essere una psicologa infantile e di come comportarsi con i bambini. La dichiarazione proviene da Leffe, il paese in provincia di Bergamo dove vive il suo attuale compagno e dove si è recata la scorsa settimana, lasciando a casa da sola la figlia di 16 mesi.

Gli investigatori stanno indagando sul passato della donna e probabilmente la sottoporranno a una valutazione psichiatrica. Le affermazioni donna devono essere valutate per stabilire se la stessa cosa alla realtà. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, Alessia Pifferi ha raccontato nel tempo molte storie inventate.

Nel 2021 è nata Diana da Alessia, che ha dichiarato che la sua gravidanza è stata una sorpresa. L’anno scorso aveva detto alla gente del paese che sua madre era morta di Covid. “Mi aveva detto che doveva fare un viaggio con il suo compagno”, ha raccontato un negoziante al giornale, “e che la figlia tenuto la mamma per lei, ma poi tutto è saltato perché la madre si è ammalata di Covid e alla fine è morta”.

La cittadina in cui Alessia vive è sotto shock. “Non so cosa dire, non sappiamo preciso nulla di, anche noi abbiamo appena saputo quello che è successo”, ha detto il fratello dell’attuale compagno di Alessia, un elettricista di 58 anni. Interrogato dagli inquirenti, ha raccontato che la donna gli aveva detto che la bambina era in spiaggia con la sorella.