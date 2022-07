Mara Venier “lotta” con gli escrementi dei gabbiani: il video è esilarante

Mara Venier ha condiviso sul suo account Instagram un video in cui pulisce gli escrementi di gabbiano dal suo terrazzo. A luglio aveva già divertito i suoi follower con storie di pulizia del pavimento del terrazzo; il video di oggi delizierà migliaia di fan con la sua semplicità.

Su Instagram scrive: “Pulizie di fine luglio… Cacche gabbiani che dall’alto arrivano! Ma con questo caldo chi me lo fa fare?”. E poi, visto i numerosi commenti che ha ricevuto in pochi minuti, tiene a precisare che non è da sola ad occuparsi della casa, ma specifica che le piace molto prendersi cura della sua abitazione: “Visto che me lo chiedete ho una persona che mi aiuta ovviamente, ma io non so stare ferma e adoro pulire casa… Ok!!!! Ciaone”.

In un video che molto probabilmente è stato girato a sua insaputa (ha esclamato a gran voce un “Ehi” e poi ha riso), quando si è accorta di essere ripresa, si sente Mara dire: “È una parola per pulire gli escrementi dei gabbiani”.