Marcella Primiceri ha fatto domanda da bidella nel 1985, assunta 37 anni dopo

Per 37 anni, Marcella Primiceri ha aspettato quella chiamata. Dopo essere emigrata in Germania, Primiceri ha realizzato il suo sogno di lavorare come assistente scolastica. Da settembre di quest’anno lavora presso l’Istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi. Le segnalazioni di Fanpage.

La chiamata inaspettata

La vita di Marcella è cambiata radicalmente quando sono stata contattata da una persona che insisteva sulla necessità di parlare con lei “con urgenza”. Quando abbiamo parlato al telefono, Marcella mi ha detto di essere stata inserita nella lista Ata come assistente scolastica. All’inizio ho pensato a uno scherzo, ma dopo essermi consultata con il suo rappresentante sindacale ho capito che era proprio così.

Dopo tutti quegli anni, Marcella ricordava a malapena di aver fatto domanda per quel posto, visto che non l’aveva mai rinnovata. Una volta appurato che era tutto vero, ha fatto in fretta e furia le valigie per tornare a Mesagne – la sua città natale da cui non è mai voluta andare via e dove vivono la madre, le due sorelle e il più piccolo – “La figlio Germania ti offre tante opportunità ma la qualità della vita non è soprattutto la stessa. Mi è adatto il calore della gente”, ha confessato Marcella a Fanpage.it.