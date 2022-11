Marco Giallini fratelli

Il racconto dei fratelli di Marco Giallini aiuta a comprendere quanto sia importante la famiglia per il famoso attore romano.

Analizzare la personalità di una persona solo in base al suo aspetto esteriore è completamente sbagliato. Dimostra una mancanza di profondità nel comprendere la natura umana e i suoi molteplici aspetti. Marco Giallini piace al pubblico perché è un ottimo istrione che è anche un ottimo attore. In Lui è peggio di me, programma di Rai Tre con Giorgio Panariello, ha dato prova delle sue capacità comiche. Marco Giallini è anche un fratello premuroso che prende sul serio le sue responsabilità. La moglie di Giallini, che è stata il suo più grande amore e la madre dei suoi figli, è morta in un dolore inconsolabile. Ma c’è anche la sfera privata, segnata dal senso di responsabilità nei confronti di uno dei suoi fratelli, un eterno bambino. La loro storia è davvero commovente e trasmette un significato profondo: l’importanza della lealtà familiare e della compassione per chi ha meno risorse per affrontare le difficoltà della vita.

Fratelli di Marco Giallini: la biografia

Marco sembra essere quello con più carattere in famiglia e sembra che la personalità del padre si sia trasmessa a lui. Suo padre era uno spedizioniere di pacchi alla Zecca di Stato, dove ha lavorato 15 anni prima della nascita di Marco. I suoi fratelli sono Ezio, uno spedizioniere che controlla e smista i pacchi, e Giuseppe, che è come un ragazzo in tutto e per tutto, tranne che per l’età, nonostante abbia raggiunto i 50 anni. Poiché la madre è stata privata dell’ossigeno alla nascita, Marco si è sempre preso cura della madre. A causa dei pochi anni di differenza di età tra l’artista e Giuseppe, i due hanno stretto un forte legame.

Curiosità sui fratelli di Marco Giallini

Secondo Marco, Giuseppe o chiunque altro ridesse di lui si vendicava se qualcuno toccava lui o Giuseppe (Vanity Fair, 2018). Il film preferito di Marco, Toto le héroes, parla di un ragazzo che ricorda il periodo trascorso in una casa di riposo. Crede di essere stato scambiato alla nascita e sogna di diventare un eroe. Ha un fratello con problemi importanti e sa quanto sia difficile (Marco, 2018). “Mio padre e mia madre erano due genitori e persone meravigliose”, ha detto Joseph.