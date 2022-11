Sai chi è Gisella Burinato ex moglie di Marco Bellocchio

Tutto quello che c’è da sapere su Gisella Burinato, attrice di cinema, teatro e televisione ed ex moglie del regista Marco Bellocchio.

Gisella Burinato è una nota star dello spettacolo italiano. Ha iniziato la sua carriera di attrice con Marco Bellocchio, che è poi diventato il suo coniuge. È anche abile a lavorare sui set teatrali e su quelli del grande e piccolo schermo. Francesca Archibugi, Gabriele Muccino e Carlo Vanzina sono altri suoi registi.

La biografia e la carriera di Gisella Burinato

Gisella Burinato è nata a Desio, in provincia di Monza, il 7 marzo 1946 e ha debuttato sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano, dove Marco Bellocchio ha diretto Timone di Atene. È apparsa in diversi film, ma il suo primo ruolo importante è stato ne Il gabbiano del 1977, di cui Marco Bellocchio ha curato anche la regia. Ha lavorato con diversi registi italiani di fama.

Negli anni Ottanta recita in Uno scugnizzo a New York di Mariano Laurenti e in Da grande di Franco Amurri, entrambe commedie. Negli anni ’90 ha recitato in due film di Gabriele Muccino, Ecco fatto e Come te nessuno mai. È apparsa in numerose serie televisive come I bastardi di Pizzofalcone, Valeria – medico legale e Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa. È apparsa anche in mini-serie per la televisione, tra cui Luisa Spagnoli.

La vita privata di Gisella Burinato

Gisella Burinato è stata sposata con il regista Marco Bellocchio. La coppia ha avuto un figlio, Pier Giorgio, che oggi è un attore. Nel 1998 ha recitato nel video musicale Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg. La nipote è la sua parente preferita. Sarah Felberbaum è una sua cara amica.