Marco Giallini moglie Loredana

Per scoprire chi era Loredana Giallini per lui, “tutto”, diamo uno sguardo dietro le quinte del successo artistico di Marco Giallini.

Loredana Giallini, moglie di Marco Giallini e protagonista di Romanzo criminale, è morta di recente dopo vent’anni di vita e felicità coniugale. Ci viene raccontata la sua vita e la sua morte, che per Giallini è stata un colpo devastante. L’ha amata profondamente e le sono sopravvissuti due bellissimi figli.

Chi era Loredana Giallini e dove viveva?

Loredana Giallini è la moglie dell’attore romano Marco Giallini, interprete di Rocco Schiavone in Romanzo Criminale. È il suo amore di sempre, la donna grazie alla quale è diventato padre. La sua biografia è sommaria, anche se sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata e sul matrimonio con il famoso artista. Con lui risiedeva nella provincia di Roma.

Loredana e Marco Giallini: il matrimonio

Grazie a un’intervista rilasciata a Vanity Fair sul suo matrimonio con Loredana Giallini e sull’inizio della loro unica e lunga storia d’amore, sono emerse alcune informazioni sul matrimonio di Marco Giallini. Marco e Loredana Giallini si sono sposati nel 1993 e hanno avuto due figli, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. La moglie di Marco Giallini è morta quando i due figli avevano 13 e 6 anni e il cognato (fratello di lei) lo ha aiutato a crescerli.

La morte di Loredana Giallini

Il calvario di Loredana Giallini è avvenuto in una normale mattina di luglio del 2011. Era un momento terribile per l’attrice e la sua famiglia. Le vacanze si avvicinavano e lei stava per partire per la spiaggia con i figli. Tuttavia, mentre la famiglia si avvicinava a un momento felice, si presentò una situazione terribile. La donna si è sentita male tra le braccia del marito dopo aver lamentato un forte mal di testa per due giorni.

Quando Loredana Giallini ha avuto un’emorragia cerebrale ed è crollata tra le sue braccia, l’attore è rimasto sconvolto. Ha maledetto Dio perché si è reso conto di aver parlato da solo, ma la ricorda sempre con amore e affetto. “Era mia madre, mia moglie, tutto”, ha detto. È sopravvissuta altri due giorni, ma non ha mai ripreso conoscenza.

Loredana Giallini: altre 3 cose che sappiamo di lei…

A casa, Loredana Giallini preparava, tra le altre cose, gnocchi e ravioli. Marco Giallini si innamorò di lei dopo tre anni di corteggiamento come produttore di bibite. Lei scendeva dall’auto qualche metro prima del necessario per accompagnarlo al cinema. Dopo 25 anni, tutto è cominciato fuori dalla discoteca, dove le ho chiesto se voleva uscire con me. ‘Allora mettiamoci insieme’, le dissi.