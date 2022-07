Mentre è al telefono lo imbevono di benzina e gli danno fuoco: ustioni su tutto il corpo

Un uomo ha aggredito uno sconosciuto ieri sera a Frattamaggiore, a Napoli, provocando gravi ustioni all’uomo.

Chi ha commesso il crimine? All’una della scorsa notte, un uomo è stato dato alle fiamme mentre era al telefono a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Vogliamo sapere chi ha commesso il crimine. Questa è la domanda a cui cerchiamo di dare una risposta. Mentre si trovava per strada, un uomo di 39 anni del posto è stato cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme da un misterioso individuo che poi si è dato fuoco da solo.

L’uomo ha dichiarato che l’attacco è avvenuto senza alcuna provocazione. Ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo quando il fuoco è sfuggito al suo controllo. Il fratello, che in quel momento si trovava in casa, lo ha assistito all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore per le prime cure. Una macchina dei carabinieri della stazione locale è stata inviata sul posto non appena è stata avvertita.