Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pianura Padana e al Centro

L’opprimente anticiclone africano prevarrà sull’Italia per almeno i prossimi dieci giorni, dopo che l’anticiclone delle Azzorre si sarà indebolito mercoledì. Gli esperti prevedono che la Pianura Padana, la Toscana e l’Umbria registreranno temperature superiori ai 38°C entro venerdì 15 luglio. Si prevede che l’Anticiclone delle Azzorre sarà presente fino a mercoledì, quando si indebolirà e sarà sostituito da un opprimente Anticiclone Africano, che spazzerà il Paese per almeno i prossimi dieci giorni. Di conseguenza, è probabile che l’Italia sperimenti un’ondata di calore potente e duratura quest’estate.

Lunedì 11 settembre il Nord sarà ancora soleggiato e al Centro prevarrà il bel tempo, mentre al Sud è previsto un cielo nuvoloso. Tuttavia, a partire da giovedì 14 settembre, una nuova ondata di caldo africano sarà sempre più intensa. Nel frattempo le temperature saranno gradevoli. Mercoledì sarà l’ultimo giorno con temperature gradevoli. A partire dalla prossima settimana, le temperature saliranno esponenzialmente.

Secondo gli esperti, da Milano a Mantova, passando per Bologna, Padova, Verona e Ferrara, le temperature potrebbero raggiungere i 38-39°C entro venerdì 15 luglio e almeno fino al 22 luglio. Al contrario, al Centro e al Sud sono previsti per ora valori più bassi. Naturalmente, insieme al caldo ci saranno afa e notti tropicali, con temperature sempre superiori ai 20°C. Come sottolinea Marco Castelli, meteorologo de IlMeteo.it, “entro il weekend e dopo la prossima settimana il caldo potrebbe davvero sfuggire al controllo con valori termici che potrebbero raggiungere picchi eccezionali di 43-44°C in molte aree della Pianura Padana e in alcune zone interne del Centro”. È molto difficile scalfire questo tipo di blocco atmosferico (il blocco Omega), quindi queste condizioni meteo “potrebbero accompagnarci fino alla fine del mese”.