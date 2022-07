“Mia figlia donna leggera? Si chiama vivere”. La madre di Belen replica, per la prima volta

Veronica Cozzani è stata critica per il comportamento della figlia Belen Rodriguez. Questa volta è stata eccessiva, come dimostra la risposta senza tono della Cozzani ai critici: “Cosa vuol dire? Questa si chiama vita! Si cade, si sbaglia e ci si tutte rialza le volte che è necessario!”.

Il riferimento è alle ultime turbolente vicende private che hanno coinvolto Belen. Vicissitudini in cui c’è una sola certezza: l’amore per Stefano De Martino, un ballerino a cui non riesce proprio a dire addio. La coppia si è sposata nel 2013 e da allora ha dato il benvenuto al primo figlio Santiago. Oggi 9 anni, Santiago è stato concepito dopo la prima rottura della coppia, avvenuta in concomitanza con la nascita del primo figlio di lei. Da allora si sono lasciati altre due volte, l’ultima sei mesi fa quando Belen ha trovato dei messaggi compromettenti sul telefono di De Martino. Da allora lui è andato via di casa e lei si è legato ad Antonino Spinalbese, un giovane parrucchiere di 26 anni da cui ha avuto la seconda figlia Luna. Luna è nata circa un anno fa.

“Mia sorella mangia uomini?”: lo sfogo di Cecilia

In risposta alla valanga di giudizi lanciati contro la figlia, Veronica ha deciso di parlare. E negli ultimi mesi anche Cecilia: “La verità è che mia sorella non è una mangiatrice di uomini”, ha detto Cecilia durante un’intervista. “Si è sposata, non ha funzionato e ha incontrato altri uomini. È la sua vita. È una donna adulta e farà quello che deve fare finché non sarà quello giusto. Ma forse quello giusto c’è sempre stato. Ci sono persone che sono ignoranti e influenzate da ciò che si dice di lei”.