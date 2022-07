Mike Tyson: «Morirò molto presto. Quelle macchie sul viso mi ricordano che la fine è vicina»

In un recente podcast, l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson ha annunciato che potrebbe morire presto. Il 56enne ha detto che, nonostante sia un multimilionario, ha problemi di soldi. “Tutti moriremo un giorno, ovviamente”, ha detto Tyson al terapeuta Sean McFarland nel podcast “Hotboxin”.

“Poi, quando mi guardo allo specchio”, ha continuato, “vedo quelle piccole macchie sul mio viso” – ha indicato le guance e la fronte – “e dico: ‘Wow. Significa che la mia data di scadenza si sta avvicinando, molto presto'”. Ha fatto una pausa per riflettere su come il suo rapporto con il denaro sia cambiato nel tempo.

“Dico sempre alle persone che quando hai molti soldi”, ha detto, “non puoi aspettarti che qualcuno ti ami”. Anche se questo era certamente vero, spiegava che non era perché ci fosse qualcosa di sbagliato nell’avere soldi; piuttosto, era perché avere soldi tendeva a far sentire le persone invincibili. Ma essere invincibili non protegge dalla morte. “Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto”, disse scuotendo la testa. “Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?”.