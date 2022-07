Incidente in A4, auto vola nella corsia opposta e colpisce un’autocisterna: gravissimo il conducente

Uno spaventoso incidente si è verificato sull’autostrada A4, all’altezza della stazione di servizio Fratta in direzione Trieste. Intorno alle 6.45, un’auto è finita nella corsia opposta del traffico, schiantandosi ad altissima velocità contro un’autocisterna. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è letteralmente “volata” nell’altra corsia, finendo per ribaltarsi dopo l’incidente. Il conducente è gravemente ferito e potrebbe non sopravvivere a causa delle lesioni riportate nell’impatto con gli altri veicoli coinvolti nell’incidente.

I vigili del fuoco, il Suem 118, la polizia stradale e il personale di Autovie venete stanno lavorando insieme per liberare i rottami. La viabilità rimane chiusa in entrambe le direzioni per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma secondo le prime il conducente ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un’autocisterna che trasportava gas butano liquido nella corsia opposta. Il conducente, una volta estratto dal veicolo, è stato trasferito all’Ospedale di Mestre in gravi condizioni.