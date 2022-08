Milan Udinese come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

MILAN-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Udinese

Milan-Udinese Data: 13 agosto 2022

13 agosto 2022 Orario: 18:30

18:30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Milan e Udinese si affrontano in una partita di Serie A che si preannuncia molto combattuta il 23 marzo 2022.

Riparte la Serie A, con i campioni in carica che giocano in casa. Il Milan di Pioli accoglie la nuova Udinese di Sottil nella prima giornata di campionato, che inizia a metà agosto. Il Milan dovrà difendere il suo titolo alla ricerca della seconda stella come seconda classificata a maggio. Per l’Udinese sarà un’altra stagione tra la zona salvezza e l’Europa? I tifosi sperano che Sottil possa riportare la squadra in lizza per una continentale.

Nella scorsa stagione, Milan e Udinese hanno pareggiato 1-1 sia all’andata che al ritorno, risultato maturato anche nella seconda partita del 2020/2021. A San Siro non c’è ancora una vittoria del Milan: l’ultimo successo rossonero risale al gennaio 2020, quando prevalse per 3-2 sui meneghini. Questa pagina vi sarà utile per rimanere informati su Milan-Udinese: dalle formazioni agli aggiornamenti sulla diretta tv e streaming della partita.

La prima giornata del campionato 2022 vedrà il Milan opposto all’Udinese il 13 agosto alle 18.30. La partita si disputerà a San Siro, a Milano.

Milano-Udinese può essere vista in esclusiva su DAZN: l’applicazione è disponibile sulle moderne smart TV o sulle console PlayStation e Xbox, e può essere utilizzata su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La partita Milan-Udinese potrà essere trasmessa in diretta streaming su DAZN anche attraverso smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser web tramite PC e notebook sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Una volta terminata la partita, lo streaming rimarrà disponibile per la visione on-demand attraverso l’archivio di DAZN.

Il Milan potrebbe presentare subito il nuovo arrivato De Ketelaere sulla trequarti, davanti a Diaz che favorito: per il resto Giroud, Leao e Saelemaekers a comporre il resto dell’attacco. Krunic al posto dell’indisponibile Tonali, con lui Bennacer. Davanti a Maignan la linea Florenzi, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. L’Udinese deve fare i conti con la probabile indisponibilità di Beto, sostituito da Success: al suo fianco Deulofeu. A centrocampo Soppy e Udogie sono in preallarme per i centrocampisti (ma quest’ultimo non è al meglio: su Masina), in mezzo Pereyra, Walace e Makengo. Davanti a Silvestri giocheranno il portiere Becao, Bijol e Nuytinck ma anche Perez spera.