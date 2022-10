Motorola Moto G72 arriva in Italia: fotocamera da 108 megapixel e batteria da 5.000 mAh per la fascia media

Alla fine dello scorso anno è stato lanciato il Moto G71 5G e all’inizio di questo mese è arrivato il suo successore, il Moto G72 . Questo nuovo cellulare Motorola per la fascia media era inizialmente disponibile in India, ma lo abbiamo già in paesi come l’Italia.

Un terminale che, nonostante la sua connettività 4G, incorpora altre interessanti attrazioni come essere aggiornato ad Android 12 o avere una fotocamera megapixel ben caricata sul retro. Inoltre viene fornito con un prezzo più che coerente con la sua fascia di fascia media.

Prezzo e disponibilità del Motorola Moto G72

Come nella versione lanciata in India, il modello Moto G72 che arriva in Spagna lo fa in nero e blu . Tutto questo con una configurazione di memoria unica di 6/128 GB . Al momento viene venduto tramite il negozio online di Motorola, anche se si prevede che finirà per raggiungere altri negozi. Tutto questo ad un prezzo di 299 euro .

Approvato sullo schermo ed evidenziato sulla fotocamera

Con il permesso delle cornici, soprattutto quella inferiore, troviamo un frontale caratterizzato da uno schermo OLED da 6,55 pollici . Un pannello che include anche risoluzione FullHD+ e 120 Hz . Particolarmente degno di nota è il salto nella frequenza di aggiornamento visto che il suo predecessore montava ancora un pannello a 60 Hz.

Per le prestazioni troviamo un chip Mediatek Helio G99 che, se si comporta come in dispositivi come il POCO M5 , sembra abbastanza bilanciato e con un’ottima gestione della temperatura. Ad accompagnare questo microprocessore troviamo 6 GB di RAM , a cui si aggiungono 128 GB di memoria interna .

Per quanto riguarda la batteria, troviamo una capacità di 5.000 mAh . Secondo Motorola, raggiunge i due giorni di autonomia, anche se non abbiamo ancora potuto testarlo per attestare se è soddisfatto e in quali circostanze. Viene aggiunta anche una ricarica rapida da 33 W e sebbene l’adattatore incluso nella confezione sia da 30 W, non dovresti notare molte differenze.

In termini fotografici spicca la fotocamera principale da 108 megapixel . È chiaro che i megapixel non sono tutto , ma indica strade sulla carta. È accompagnato da un obiettivo grandangolare e da una macro rispettivamente da 8 e 2 megapixel. Se lo giriamo, troviamo una selfie camera da 16 megapixel .

Altre sezioni importanti da evidenziare sono il suo sensore di impronte digitali sullo schermo o il suo sistema audio stereo fornito dal suo doppio altoparlante. In termini di software, troviamo Android 12 quasi puro , come di consueto nei cellulari Motorola. Un anno di aggiornamenti è garantito, quindi Android 13 dovrebbe raggiungerti prima o poi.

Scheda tecnica del Motorola Moto G72