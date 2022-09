Napoli – Liverpool come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv

La Champions League torna con il botto il 7 settembre, e la prima sfida della fase a gironi è una sfida da brivido tra due squadre che si conosce bene: Napoli e Liverpool. La partita avrà inizio alle 21.00 su Amazon Prime Video e sarà trasmesso in diretta con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Amazon Prime Video ha annunciato che trasmetterà in diretta tutte le partite del Napoli in Champions League. Amazon si è aggiudicata i diritti dopo aver scelto tra gli azzurri e l’Inter. Infatti, l’emittente trasmette la migliore partita del mercoledì di ogni turno di Champions League. Dopo l’annuncio ufficiale di Amazon, la partita degli azzurri sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video:

Luciano Spalletti della Roma e Jurgen Klopp del Liverpool si affronteranno nel Gruppo A della UEFA Champions League. Le due squadre sono state sorteggiate insieme nel Gruppo A, insieme all’Ajax e ai Glasgow Rangers. È la terza volta che si affronta in questa stagione.

La squadra di Luciano Spalletti, così come quella di Jurgen Klopp, è stata sorteggiata nel Gruppo A in compagnia di Ajax e Glasgow Rangers: il calendario, offre agli azzurri subito l’opportunità di misurarsi con una sfida di enorme fascino come quella contro i Reds, con cui sono stati inclusi nello stesso girone per la terza volta dal 2018 ad oggi.

Tutto su Napoli-Liverpool: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LIVERPOOL

Napoli-Liverpool si gioca mercoledì 7 settembre allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli: calcio d’inizio alle ore 21:00. Arbitro del match, lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

DOVE VEDERE NAPOLI-LIVERPOOL IN TV

La partita di Champions League tra il Napoli ed il Liverpool sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Amazon Prime Video: per poterla vedere in tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console.

NAPOLI-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Per poter vedere Napoli-Liverpool in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l’app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video affidata a Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.