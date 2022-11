Non tutti sanno chi è Elena Ballerini? Età, biografia, Tale e quale Show, marito e figli

Età, provenienza, studi, primi lavori

Elena Ballerini, nata a Genova il 21 febbraio 1984, è cresciuta a Loano (provincia di Savona). Il suo vero cognome è invece Marina Pappalardo, ex musicista. La madre Marina le è stata accanto quando da bambina suonava la chitarra, aiutandola a trovare la sua strada. Da bambina era interessata alla scrittura, al canto e alla recitazione. Grazie ai suoi diversi interessi, Marina ha recitato in un musical all’età di 16 anni. Studia giurisprudenza e si laurea in scienze all’Università di Genova. Dopo la morte del padre, Alberto Pappalardo, famoso avvocato, a soli 18 anni, la sua giovinezza fu segnata dalla perdita del padre.

Elena Ballerini e la televisione

Il primo ruolo televisivo importante di Elena Ballerini è stato quello di inviata su Rai Gulp e poi di conduttrice su Gulp cinema nel 2011. Nel 2013 è stata la conduttrice di Legends Rock nella seconda serata di Rai 2. Ha debuttato al cinema in Maldamore, diretto da Angelo Longoni nel 2014. Successivamente è stata ospite fissa de I fatti vostri (fino al 2018) ed è apparsa anche su Rai 2. Nel 2018 ha pubblicato Come non darla…vinta, un volume in cui mette al centro della sua scrittura il Potere, il Sesso e la Libertà, ed è stata spesso ospite de La vita in diretta (Rai 1). È apparsa in quattro programmi di Rai 2: 4 zampe in famiglia, Primo Set, il Concerto di Santo Stefano e di Pasqua, il Gran Galà dei Tulipani di Seta Nera e Citofonare Rai 2, insieme a Paola Perego e Simona Ventura.

Elena Ballerini a Tale e quale Show 2022

Elena Ballerini sarà una delle concorrenti della nuova stagione di Rai 1 di Tale e quale Show. Condotta da Carlo Conti e in partenza il 30 settembre, Elena dovrà confrontarsi con: Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).

Vita privata, marito, figlio, Instagram

Elena Ballerini è sposata con Luca Ghini, manager ligure come lei. I due si sono sposati a Portofino il 18 giugno 2016, solo un anno dopo aver iniziato a frequentarsi. Dalla loro unione è nato l’8 dicembre 2018 un figlio, Alberto Emanuele. Elena ha un account Instagram.