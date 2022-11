Non tutti sanno chi è Francesco Paolantoni? Età, biografia, carriera, Tale e quale Show, compagna e figli

Età, provenienza, primi lavori

Francesco Paolantoni è nato a Napoli il 3 marzo 1956 ed è di origine marchigiana (da parte di padre). Fin da giovane è stato attratto dalla tradizione teatrale e recitativa della sua città e negli anni Settanta si è iscritto alla Scuola d’Arte Drammatica del Circolo Artistico di Napoli. I primi spettacoli hanno avuto luogo in piccoli teatri locali e all’epoca era associato a diverse compagnie.

Francesco Paolantoni: teatro, televisione e cinema

Negli anni Ottanta Paolantoni inizia a lavorare fuori dal suo territorio di origine. “Fama, non saranno nessuno”, esibizione con Stefano Sarcinelli allo Zelig di Milano, lo porta fino alla trasmissione televisiva di successo di Renzo Arbore “Indietro tutta!”. Sul palco ha interpretato Cupido, ovviamente in chiave comica. Con lui sul palco anche Vincenzo Salemme in “La gente vuole ridere” e nella popolare “…e fuori nevica”, una commedia scritta dal suo conterraneo.

A partire dalla metà degli anni Novanta, il programma Mai dire Gol della Gialappa’s Band lo vede impersonare vari personaggi, tra cui Robertino e Ruggero De Lolli. Passato alla RAI, collabora ai programmi di Serena Dandini e Corrado Guzzanti e a “Quelli che il calcio” con Fabio Fazio. Appare in film come “Baci e abbracci” di Paolo Virzì, “L’amore molesto” di Mario Martone e “Liberate i pesci!” di Cristina Comencini. Negli anni Duemila ha partecipato alla trasmissione di Rai 3 “Un posto al sole”. Su Stasera tutto è possibile di Rai 2 è spesso ospite.

Francesco Paolantoni a Tale e quale Show

Il rapporto tra Tale e Quale Show e Francesco Paolantoni può essere definito unico per l’edizione 2022. Nella precedente edizione, Paolantoni era già stato concorrente e aveva ottenuto un non entusiasmante settimo posto. Grazie all’assistenza di Gabriele Cirilli, torna nel programma di Conti. Una partecipazione che si prevede susciterà molte risate.

Vita privata: compagna e figli

Francesco Paolantoni è stato spesso indicato come un uomo single, ma in realtà ha vissuto un’importante storia d’amore con l’attrice e scrittrice Paola Cannatello. Francesco stesso considera il periodo con la Cannatello come la sua storia più importante, nonostante abbia avuto altre storie d’amore. I due sono rimasti in ottimi rapporti, anche se Francesco non ha figli. Ha una gatta di nome Luisa a cui tiene molto. Francesco Paolantoni ama anche la cucina. L’attore napoletano ha un account ufficiale su Instagram.