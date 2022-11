Non tutti sanno chi è Valentina Persia? Età, biografia, carriera, Tale e Quale Show, compagno e figli

Età, origini, danza

Valentina Persia è nata a Roma il 1° ottobre 1971 ed è di origine abruzzese. Nel 1985 ha iniziato la sua professione artistica alle Terme di Caracalla nella stagione di opera e balletto, pur essendo ancora giovane. Nel 1990 si è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza come ballerina solista con un’impresa straordinaria.

Valentina Persia: dal teatro alla televisione

Inizia a recitare in teatro, in molteplici produzioni messe in scena su palcoscenici importanti. È il caso di uno spettacolo scritto appositamente per lei, “Ah, Valentina, sei ancora vestita (single forzata)”, rappresentato al Teatro Parioli di Roma, o di “Bravi a letto”, commedia in cui ottiene molti consensi con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi. Nel 1994 Pippo Franco l’ha invitata nel suo programma televisivo “La sai l’ultima?”.

In questo programma si esibisce con verve e sfrutta al meglio le sue capacità comiche. Appare poi nel programma come ospite fisso. Il programma di Paolo Limiti “Ci vediamo su Rai uno” la vede protagonista in diversi ruoli. Nel 2003 appare nel varietà di Fabrizio Frizzi “Come sorelle”. La vediamo su Canale 5 in “Di che peccato sei?”. (2003), “Caterina e le sue figlie” (seconda e terza stagione) al fianco di Virna Lisi, “E io pago” e “L’onore e il rispetto – Parte seconda”. Nel 2012 appare nel film dei Vanzina “Buona giornata”.

Da L’isola dei famosi 2021 a Tale e Quale Show 2022

Nel 2021, Valentina Persia partecipa alla quindicesima stagione de L’isola dei famosi e ottiene un ampio consenso da parte del pubblico. Arriva in finale e si classifica seconda, dietro solo a Simone “Awed” Paciello. Il 30 settembre 2022 Carlo Conti inizia a condurre su Rai 1 la nuova stagione di Tale e Quale Show, programma da sempre molto amato dal pubblico. Persia è tra i concorrenti dello show.

La vita privata, dalla morte del compagno ai figli

Purtroppo la vita privata di Valentina Persia è stata funestata da un evento tragico: la morte dell’amato compagno Salvo, scomparso nel 2004 all’età di 44 anni. Nonostante la difficoltà della sua situazione, ha cullato l’idea di lasciare il mondo dello spettacolo. Grazie al sostegno di persone che le sono state vicine (tra cui l’amico Leo Gullotta), è tornata a lavorare dopo aver superato momenti difficili e nel 2015 è diventata madre grazie alla fecondazione assistita. In seguito ha raccontato la sua depressione post-partum nel libro “Questo bambino lo do io: come la depressione post-partum mi ha aiutato a diventare madre” (p. 13). Fortunatamente, da allora ha superato i momenti più difficili.