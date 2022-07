Nuovi particolari stanno componendo il puzzle della separazione più chiacchierata di questa estate

Nonostante la relazione sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sia stata annunciata a maggio, una relazione sulla coppia emergere ulteriori dettagli. Sul numero di questa settimana della rivista Chi sono state pubblicate altre foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, oltre ad altri dettagli che non fanno che aumentare l’imbarazzo dell’ex capitano.

Mentre Ilary Blasi dirige il reality show Isola dei Famosi, il suo matrimonio è in crisi. La smentita di Totti di una relazione extraconiugale con Bocchi ha portato la Blasi a dichiarare a gran voce a Verissimo che le dichiarazioni sul marito erano solo fantasie. Si sarebbe quindi fidata del marito, che aveva etichettato i pettegolezzi come semplici chiacchiere.

Ma, proprio mentre stava gestendo la conduzione dell’Isola, Ilary avrebbe scoperto che “sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi”. Blasi, quindi “decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto”.

Quando Chi pubblicò le foto di Totti in prima pagina, la Blasi era già consapevole che il loro matrimonio era finito; la sua reazione non fece altro che conferma ciò che lei già sapeva. Poiché il loro rapporto si stava andando da tempo, la coppia non si deteriora a trovare un modo per annunciare la loro separazione, così ne sono scaturite due dichiarazioni contrastanti.

I messaggi pericolosi sui social

E’ stato solo Totti a cadere in tentazione più di una volta. Sono molte le voci che vedono il Capitano circondato da tentazioni, capace di resistere a tutto tranne che a loro. La prova? A un certo punto Totti ha tolto alla sorella e Ilary la gestione dei propri account sui social media: sezione nella direct del suo account Instagram, infatti, arrivavano i classici messaggi di ammiratrici, ma alcuni tradivano una certa familiarità. Per questo motivo, Francesco decise di tornare a curare i propri profili per non dover rispondere a domande scomode. Questo, secondo la ricostruzione a tappe della rivista della crisi di Totti e Blasi,