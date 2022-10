OPPO Find X6 Pro scommetterà sul sensore più potente di Sony per la sua fotocamera principale

OPPO è determinata a conquistare il mercato di fascia alta grazie a una combinazione di potenza grezza, autonomia, costruzione ai massimi livelli e, ovviamente, qualità fotografica top di gamma. Il brand orientale è in crescita in tal senso da anni e sembra che il suo prossimo lancio, l’OPPO Find X6 , arriverà con interessanti novità.

Secondo un leak di uno dei soliti sospetti nel mondo dell’informazione in anticipo, Ice Universe , tutto indica che OPPO sta per saltare sul carro dell’ultimo grande sensore di Sony, un Sony IMX989 da un pollice che per ora ha solo è sceso sul mercato a bordo di uno Xiaomi 12S Ultra che non potremo acquistare lontano dalla Cina .

Nella guerra dei megapixel, OPPO va con Sony

In questa lotta per avere la fotocamera migliore sembrano esserci due aspetti abbastanza diversi. Da un lato, i sensori che sacrificano la dimensione dei pixel per offrirne un numero molto maggiore in cambio di unirli successivamente se necessario. Lì abbiamo l’ISOCELL HP3 da 200 megapixel di Samsung , ad esempio, che è abbinato fino ai blocchi di 9, il Nonacell del marchio coreano.

D’altra parte, i sensori che scommettono sull’offrire una superficie ampia con un numero di megapixel inferiore, e in cambio hanno pixel molto più grandi che possono anche essere combinati ma sacrificano la risoluzione grezza. È lì che si trova un sensore come il Sony IMX989, che con un pollice di lato e 50 megapixel promette un’ottima qualità fotografica (prima di quelle elaborate, naturalmente) e che sembra in arrivo a bordo del prossimo OPPO.

Secondo quanto racconta Ice Universe, il futuro OPPO Find X6 avrà come fotocamera principale un Sony IMX989. Un sensore fotografico che, come abbiamo detto, offre 50 megapixel in un pollice quadrato e che potrebbe essere la fotocamera principale di tutti i modelli lanciati . Dal Find X6 al Find X6 Pro. Le altre fotocamere varieranno in seguito, ma ci sarebbe un tacito legame tra i due modelli.

Altre indiscrezioni, non più incluse in questo leak, parlano di una seconda fotocamera da 50 megapixel (super grandangolare) e di un teleobiettivo da 32 megapixel (zoom) per OPPO Find X6 Pro. Ma per confermare tutto bisognerà attendere . Nel frattempo, sembra che la fotocamera dell’OPPO Find X6 sarà davvero potente . E se a ciò si unisce la lavorazione del marchio, il risultato può essere davvero spettacolare.