“Ora basta”. Ilary Blasi e i figli decidono di farsi vedere. E Francesco Totti sorride

Solo poche settimane fa la favola di Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava di vetro: una storia d’amore che sembrava irraggiungibile e che invece è durata più di dieci anni. Ma la separazione tra i due non è stata fredda, bensì tiepida. Infatti, rispetto ad altre rotture la notizia non è stata diffusa tra gli italiani, che hanno preferito guardare altrove e tacere anche dopo aver letto sui social media che si erano già separati dai rispettivi partner.

Si pensi all’enorme attenzione che questo evento ha suscitato negli ultimi giorni. Secondo le “mappe di calore” degli utenti di Internet che commentano la separazione di Totti e Blasi, oltre l’80% vive nel Lazio, seguito dal 4,3% in Lombardia, dal 2,8% in Campania e da meno dell’1% per le altre Regioni. Su Google sono presenti anche espressioni come “Totti”, “Blasi”, ecc. che hanno raccolto più di 2 milioni di risultati (quasi 2,5 milioni se si considerano solo i social media), il che dimostra che al momento c’è un forte interesse per questo argomento.

Mentre Francesco Totti si divide tra lavoro e padel, continua a giocare con l’amico ed ex compagno Vincent Candela, che ha realizzato un video postato su Instagram che mostra i due uomini giocare. Sul social ha postato una foto accanto a una Volkswagen: “Con il team di ingegneri di @volkswagenitalia ho cercato di imparare tutto sulla mobilità elettrica, e guidando la mia ID.4 scopro ogni giorno cose nuove”.

Ilary Blasi è una delle celebrità italiane che preferisce viaggiare in Tanzania. Con i figli e la sorella Silvia, l’ex conduttrice ha scelto l’Africa per lasciare l’Italia e fare una vacanza dal mondo. Come ha dichiarato sui social media, Ilary Blasi segue la sua pagina Instagram e condivide con i suoi follower i momenti della sua vacanza. Allo stesso tempo, il resort più lussuoso di Zanzibar, il Serengeti Bushtops, affitta la sua tenda a cupola più grande a un prezzo da capogiro. Secondo Fanpage, che riporta questo sito, la tenda safari di Ilary Blasi può essere considerata una delle più lussuose del pianeta. Il magnifico resort privato si trova nel cuore della savana, dove gli ospiti possono essere raggiunti solo da un aeroporto privato a causa del suo isolamento.