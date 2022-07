Incendio Carso, chiusi 30 chilometri di autostrada: chiusa ferrovia ed evacuata barriera di Lisert

L’incubo di chi viaggia in autostrada. Oggi l’A11 sarà chiusa per incendio tra Massarosa e Lucca Ovest. Polstrada, Anas e Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura del tratto autostradale Sistiana-Redipuglia in direzione Venezia e l’evacuazione del casello Lisert sulla A4. Si tratta di circa 30 chilometri di percorso tra le due autostrade. L’intervento potrebbe durare giorni o settimane, a seconda del tempo necessario agli operai per riparare i veicoli”.

Un incendio a Trieste, che si è propagato in velocità e in altezza, è stato avvistato da Gorizia. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sembra essersi originato lungo la linea ferroviaria che collega Trieste e Monfalcone, costringendo Rete Ferroviaria Italiana a interrompere i collegamenti. Successivamente, l’incendio si è esteso a un’ampia area boschiva e sono presenti più focolai.

Chiusura della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Il transito su questa strada è obbligatorio, con ingresso consentito solo al casello di Redipuglia, ma non in direzione Trieste. Anche il trasporto ferroviario tra Monfalcone e Aurisina Bivio è stato interrotto. I collegamenti attraverso il servizio sostitutivo di autobus sono difficili poiché è stato richiesto l’intervento del Canadair per contenere l’incendio.

È chiaro che i vigili del fuoco stanno facendo progressi nei loro sforzi per sedare l’incendio. È stato riferito che gli elicotteri stanno operando nella zona, mentre i vigili del fuoco e i Canadair stanno lavorando a terra. La causa di questo incendio è ancora sconosciuta, ma possiamo essere certi che le autorità stanno facendo tutto il possibile per spegnerlo il prima possibile.