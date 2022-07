“E’ mio marito, non ti allargare”: Belen gelosa di una ‘vispa’ collega di De Martino

Si dice che la Rodriguez sia gelosa della “relazione” di Stefano con una ragazza della TV che avrebbe messo gli occhi su di lui. Belen e Stefano dimostrano ancora una volta il loro amore reciproco. Sembra che la passione tra Belen e Stefano non li abbia abbandonati negli ultimi anni di separazione. Dopo che diverse immagini su Instagram e Snapchat ci hanno mostrato quanto siano felici insieme, questa volta si tratta di una fotografia della coppia come famiglia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino con i gemelli Alessia e Noah. Oltre a postare varie foto che li ritraggono insieme ai loro figli, l’attrice ha pubblicato anche una foto con la suocera.

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?” sono le parole del giornale di gossip che lancia al pubblico un indovinello per cercare di capire chi sarebbe questa “vispa ragazza della TV”.

Non si conosce ancora l’identità della persona con cui Stefano ha parlato al telefono mentre era a cena con Belen questa settimana. Mentre i nomi di Stefano e Belen sono piuttosto noti, in città circolano altre voci su chi possa essere quest’uomo misterioso e se possa rappresentare una nuova minaccia per la stabilità della coppia.