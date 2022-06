Oroscopo Branko domani 1 luglio 2022: le previsioni su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 1 luglio Ariete

Non lasciare che piccoli problemi o avversità temporanee inaspriscano il tuo carattere o ti portino a far emergere il tuo lato più arrabbiato e violento, cosa che potrebbe succederti oggi. Sono solo nuvole temporanee e tu devi essere al di sopra di questo tipo di situazioni, visto che oggi ti ritroverai una giornata ricca di gite. Niente può sollevare la tua anima come un succo di frutta fresco con tanto zenzero. Questa stagione, concediti una delle più grandi creazioni create dall’uomo di sempre: uno spremiagrumi. Se non hai mai preparato il tuo succo, sei pronto per una sorpresa. Se l’hai mangiato nei ristoranti, sperimenterai nuove profondità di amor proprio quando lo bevi nella privacy della tua cucina, o oserei dire, nella vasca da bagno. Carota, mela e radice di zenzero sono una miscela meravigliosa.

Oroscopo Branko 1 luglio Toro

L’amore e i piaceri sono qualcosa di molto importante per te e che danno un vero significato alla tua vita, e oggi avranno un ruolo più importante del solito, sia che tu viva un’esperienza romantica o erotica, sia che sia semplicemente un bisogno o una ricerca che si intensifica dentro di te. Può essere un giorno felice. Una certa resistenza sorge sempre ogni volta che viene introdotto un cambiamento. Il percorso di un fiume non viene alterato senza alcune battaglie tra le sostanze! Questo è un processo naturale: lascia che la parte di te che non vuole cambiare abitudine o la parte di te che non vuole aprirsi ed essere esposta dica la sua, piena e completa. Poi chiediti: chi è il capo? È NECESSARIO prendere una decisione affinché qualsiasi processo sia “utile”. Camminare è un buon esercizio da fare mentre ci rifletti.

Oroscopo Branko 1 luglio Gemelli

Oggi la tua giornata passerà chiaramente da meno a più, almeno quando si tratta di sentimenti, amore o armonia familiare. Inizierà con nostalgia o malinconia, ma poi le cose andranno sempre più a tuo favore. È un buon giorno per risolvere i conflitti familiari o ritrovare una felice convivenza. In questo momento potresti sentirti in conflitto tra sapere cosa vuoi fare e raccogliere ciò che serve per realizzarlo. La chiave è in realtà di LASCIARE che accada! Ora è il momento della pianificazione e del tranquillo lavoro interiore. Nel mondo di oggi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perdiamo il contatto con la naturale progressione delle cose e ci sentiamo ostacolati dal processo, frustrati dall’attesa e insoddisfatti dalla speranza. Se vuoi vedere un cambiamento immediato, raddoppia l’assunzione di acqua e guarda cosa succede!

Oroscopo Branko 1 luglio Cancro

Una piacevolissima sorpresa arriva dopo aver vissuto momenti di grande sconforto o malinconia, una sorpresa che può essere materiale, sentimentale o semplicemente un improvviso cambiamento del tuo umore e ciò che prima era depressione e oscurità, diventa improvvisamente luce perché finalmente pace e armonia torna nel tuo cuore. La tua natura creativa è alimentata dall’esercizio aerobico. Attività come la corsa, il nuoto e lo yoga rafforzeranno i tuoi polmoni e miglioreranno i succhi di mercurio che sono la tua linfa vitale. Dare a te stesso ciò di cui hai bisogno può diventare oggetto di dibattito se permetti alla tua dieta e ai tuoi regimi di esercizio di andare fuori programma. La tua mente avvierà una discussione con il tuo “gemello malvagio” su ciò di cui hai veramente bisogno – può suonare così: “Biscotti al cioccolato? Correre? Biscotti al cioccolato? Correre?” Fare un programma e attenersi ad esso.