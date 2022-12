Oroscopo Branko domani 10 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Marte, il tuo sovrano, entra in moto retrogrado. Devi fare una revisione importante di te stesso e, in particolare, nell’area intellettuale e comunicativa. Evita litigi e discussioni. Il discorso qui deve essere ripensato e ponderato in anticipo, poiché deve evitare l’aggressività verbale, cercando l’assertività con razionalità. Cerca di ripensare idee, posizioni e concetti induriti. Cerca di riflettere nel rapporto con fratelli, parenti e/o vicini.

TORO

Questo periodo vi chiede di prestare attenzione alla vostra azione in campo materiale e finanziario. La possibilità di cadere in tentazione con spese impulsive è aumentata, quindi prova a considerare quali spese sono realmente necessarie. Non esaltarti troppo per questioni di valore, specialmente quando c’è discordia con altre persone. Riscatta il valore della tua quota.

GEMELLI

Marte va in retrogradazione nel vostro segno (solare o ascendente), chiedendovi di rivedere voi stessi, il vostro agire e la vostra espressione personale. Senti un impulso maggiore ad essere te stesso, ma devi guardarti dentro e affrontare le tue rabbie represse con senso razionale. Evita di avere azioni impulsive o esplosive in questo periodo. Salva la tua vera personalità e forza personale.

CANCRO

Questo periodo ti porta alla ricerca della risoluzione dei problemi del subconscio. Potrebbero esserci rabbia, cose non dette, repressioni, paure e simili che devono essere trascese. Sarà molto utile cercare processi terapeutici, meditazioni attive e incanalare questa forza nella trasformazione emotiva. Salva la forza spirituale ed emotiva, ma evita di sintonizzarti con gruppi aggressivi e inferiori. Persegui una spiritualità affermativa ora.

LEONE

Il movimento retrogrado di Marte richiede un’attenzione speciale per la sua performance in contesti collettivi. Evita reattività e rabbia mal canalizzate su questioni collettive, opinioni di gruppo e simili. Ora devi rivalutare il modo in cui ti comporti con il tuo prossimo. Le azioni dietro le quinte possono essere molto utili. Presta molta attenzione alle ostilità nei contesti online.

VERGINE

Questo periodo ti chiede di rivalutare la tua azione professionale e la tua carriera. È inutile uscire “sparando ovunque”. Devi riguadagnare il tuo senso di concentrazione su ciò che vuoi veramente. Dovresti anche evitare azioni autoritarie se sei in una posizione superiore agli altri. Necessità di riscattare un senso dell’azione più disciplinato, razionale e oggettivo.

BILANCIA

Questo periodo ti porta un grande bisogno di ripensare agli obiettivi futuri. Evita azioni impulsive a questo proposito. Anche su argomenti come la fede, la politica e simili, evitate di attaccare litigi inutili. Devi ripensare a come agisci nella società e per il bene del futuro, ma devi evitare azioni esagerate in questo periodo. Salva il tuo senso di fede e ottimismo, ma con razionalità e considerazione.

SCORPIONE

Marte, il tuo sovrano, entra in moto retrogrado. Ora devi rivedere profondi problemi emotivi. Questo è un periodo molto favorevole per trasformarti e ripensare a come usi le tue forze emotive. Evita la reattività o rimuginare emozioni negative. Anche rivalutazione di come usi la forza dell’energia sessuale. Cerca la trasformazione con la meditazione, la terapia e l’intelligenza emotiva.

SAGITTARIO

Il moto retrogrado di Marte avviene nel tuo segno opposto. Ciò dimostra che devi rivalutare la tua azione congiunta e il modo in cui interagisci con gli altri. Evita di scegliere combattimenti inutili o di essere reattivo. Periodo che porta una forte rivalutazione nelle collaborazioni e nell’amore romantico, in quanto è alla ricerca di una vera e giusta individualità in questo tipo di interazione con l’altro.

CAPRICORNO

Questo periodo ti porta a rivalutare come usi le tue forze applicate sul piano materiale. Potrebbe essere un lavoro eccessivo e consumare forza preziosa. Cerca anche di bilanciare il tuo rapporto con il tuo corpo, evitando sforzi eccessivi. Prestare particolare attenzione quando si interagisce con colleghi e server, evitare l’aggressività. Cerca l’equilibrio nel campo materiale.

ACQUARIO

Questo periodo ti chiede di riconnetterti con l’espressione di te stesso. Ma prima devi guardarti dentro. Evita energie eccessivamente competitive e di confronto. Va ripensato anche il rapporto con i bambini e i ragazzi in generale, evitando inutili esplosioni. Ricorda di essere un concorrente leale. Anche i romanzi possono seguire lo stesso processo.

PESCI

Il movimento retrogrado di Marte avviene nel tuo campo emotivo, personale e familiare. Dovrai guardare onestamente ai tuoi sentimenti ed emozioni. Cerca più individualità nel campo della famiglia, ma dovrebbe evitare la reattività in questo senso. La ricerca della propria casa può essere in aumento, ma questo è più un periodo preparatorio che esecutivo. Processi terapeutici ed energetici possono essere utili per azzerare le energie del passato.