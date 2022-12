Oroscopo Branko domani 14 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Naviga attentamente in tutto ciò che devi svolgere. Se non agisci con prudenza, sappi che potresti sbagliare in cose facili da risolvere. Amore: Cerca di essere coerente quando devi selezionare un amore, molte volte l’apparenza non è la pura realtà. Cerca di conoscere la persona prima di giudicarla. Ricchezza: una certa tendenza a spendere più del necessario potrebbe portarti problemi finanziari. Stai lontano dallo shopping e fai attenzione alle offerte. Benessere: palcoscenico per scegliere un hobby o un’attività che ti piace per distrarti dalla routine. Prenditi un po’ di tempo e pensa a cosa ti piace e ti fa bene.

TORO

Controlla quella tendenza a dire tutto ciò che senti, senza preoccuparti di ciò che pensano gli altri. Questo potrebbe portarti più di una complicazione. Amore: smetti di essere ossessionato dal raggiungimento del successo professionale, poiché potresti trascurare il tuo amante e mettere in crisi la tua relazione amorosa. Ricchezza: Se hai tempo libero, non sprecarlo e concediti il ​​tempo di ordinare le carte e quei conti in sospeso che hai da mesi. Benessere: per un po’, evita riunioni e grandi assembramenti. Anche se il tuo spirito continuerà a diminuire, ricordati di prenderti cura della tua salute.

GEMELLI

Cerca di minimizzare i problemi, non tutto è così drammatico come sembra e come pensi. Sii paziente, sarai presto in grado di dimenticare quelle preoccupazioni. Amore: dai valore alla tua anima gemella. Cerca di analizzare i tuoi sentimenti e lascia andare le esplosioni negative che hai avuto ultimamente nella tua relazione d’amore. Ricchezza: rivedere i conti e ordinare gli impegni di pagamento. Tieni sotto controllo la tua economia. Altrimenti, potrai indebitarti come il mese scorso. Benessere: Ridurre il consumo di carni e dolci in eccesso. Cambia la tua dieta e in pochissimo tempo sarai in grado di vedere i benefici di essere in salute.

CANCRO

Oggi non dovresti pianificare nulla, lascia che scorra senza pressione. Sappi che ti divertirai di più se ti lascerai guidare da ciò che gli altri ti offrono in questo viaggio. Amore: rallegrati, poiché l’amore è vicino e usa tutti i tuoi strumenti di seduzione. Se c’è qualcuno che ti attrae, non esitare e faglielo sapere il prima possibile.Ricchezza: smetti di perdere tempo e chiedi consiglio a un professionista per chiarire i dubbi su questo disagio finanziario. Se non capisci fatti aiutare. Benessere: Concediti un momento, capisci che la vita non è solo lavoro. Lascia un posto per il piacere e la gioia insieme ai tuoi cari.

LEONE

Comprendi che non tutti sono lucidi come te. Dovrai armarti di pazienza di fronte ai dubbi degli altri prima di iniziare il tuo progetto. Amore: La Luna vi darà l’opportunità di esplorare percorsi insoliti che rinnoveranno la passione con il vostro partner. Vai avanti e arrenditi alla passione estrema. Ricchezza: preparati, poiché avrai ampie possibilità di vincere nei giochi d’azzardo. Sarà necessario che ti lasci guidare dalla tua intuizione nata. Benessere: Inizierai la giornata senza voglia e potresti sentirti scoraggiato. Riposati, poiché il tuo fisico ha bisogno di recuperare forza per giorni.

VERGINE

Sappi che le tue abilità intelligenti troveranno finalmente la soluzione esatta al problema che ti ha afflitto per giorni. Avanza senza paura. Amore: in questo giorno sarai irritabile e di cattivo umore, cerca di non litigare con la tua anima gemella. Prova a cambiare le tue energie prima di tornare a casa. Ricchezza: sappi che se dedichi del tempo per mettere in pratica le tue capacità professionali, otterrai nuove fonti di reddito che aspettavi da tempo. Benessere: per il tuo giorno di riposo dovresti organizzare qualche tipo di attività che ti permetta di staccare dalla routine e approfittare del caloroso affetto della tua famiglia.

BILANCIA

Sarà ora necessario chiarire e riorganizzare i problemi subconsci. Esplora le tue motivazioni emotive con occhio critico e realistico. Prendersi cura dell’emotività è ora una priorità, quindi prenditi del tempo per l’analisi o la meditazione. Maggiore comprensione psichica e anche spirituale. Uscire dall’ego e dalle idealizzazioni di sé, affrontare le proprie emozioni più profonde e guarire nel processo.

SCORPIONE

Riorganizza ora il modo in cui comunichi con le masse, con il pubblico. Abbi una mentalità lavorativa e sii utile anche nelle questioni sociali. Ma sii consapevole di qualsiasi impulsività al riguardo. È ora di uscire dall’isolamento e rivedere cosa puoi fare per il collettivo attraverso il tuo impegno e il tuo senso di utilità.

SAGITTARIO

La tua mente si rivolge alla tua carriera, chiedendoti pensiero critico e servizio. Uno sguardo più critico e pratico ti aiuterà a vedere cosa deve essere cambiato e riprogettato. È tempo di cercare dentro di te quali sono i tuoi veri obblighi e la tua autorità. Esci dalle idealizzazioni collettive e salva il tuo senso di autorità e scopo.

CAPRICORNO

La tua mente si rivolge alla fede, all’espansione e all’intuizione. Momento per ripensare obiettivi, piani, convinzioni e principi. Consenti un pensiero più intuitivo e una visione più ampia della vita. Devi abbandonare le idealizzazioni della carriera e della proiezione, cercando ciò che fa vibrare davvero il tuo cuore. Espansione della mente da una prospettiva più espansiva e coraggiosa.

ACQUARIO

Ora devi riorganizzare le tue emozioni profonde. Osserva le tue emozioni con maggiore freddezza e pragmatismo, ma senza immedesimarti troppo. La tua mente si rivolge anche all’occulto, alla sessualità e ai beni comuni. Esci da idealizzazioni sociali, convinzioni e obiettivi, cercando di approfondire davvero ciò di cui hai bisogno per portare cambiamenti reali nella tua vita.

PESCI

La tua mente torna al settore delle relazioni e delle partnership. Devi ripensare i concetti e cercare di essere più aperto al dialogo e all’ascolto dell’altro. Anche qui servirà uno sguardo più critico e realistico sulle relazioni, senza idealizzare troppo. Più considerazione, razionalità e senso critico, allontanandosi dagli eccessi passionali e dall’eccessiva dipendenza dagli altri, creando equità.