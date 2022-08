Oroscopo Branko domani 17 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Devi essere più generoso con chi ti circonda, perché se non semini è ovvio che non sarai in grado di mietere. Allo stesso modo, dovresti cercare di entrare in empatia con i sentimenti degli altri, essere aperto a nuove

proposte e accettare che i tuoi punti di vista non siano infallibili. Amore : notizie abbondanti in amore.Denaro : un parente sarà disposto a garantirti un prestito. Lavoro : non lasciare che la pigrizia ti impedisca di fare il tuo lavoro. Salute : un giro in bicicletta può aiutarti a rilassarti.

Oroscopo Branko domani 17 agosto Capricorno