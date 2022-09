Oroscopo Branko domani 17 Settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 17 Settembre Sagittario

L’amicizia è una delle cose più importanti della tua vita, a volte anche tanto o più dell’amore, ma ti aspetta una triste delusione perché nella tua cerchia ristretta c’è una mela marcia, qualcuno legato al posto di lavoro in cui lavori. Quella persona si toglierà la maschera, ma non sarà in grado di farti del male.

Oroscopo Branko 17 Settembre Capricorno

Questa è una giornata in cui predominano i sentimenti e le emozioni, in cui la vita intima e le tue faccende personali tendono a prevalere sul lavoro, sulle ambizioni finanziarie e mondane in generale, anche se non lo desideri. Questo è il momento del cuore e devi lasciarlo fluire, altrimenti non ti lascerà solo.

Oroscopo Branko 17 Settembre Acquario

Proverai sentimenti di felicità o di grande ottimismo, a torto oa ragione sentirai che molto presto i tuoi sogni si realizzeranno e qualcosa dentro di te ti dice, con grande forza, che sei sulla strada giusta. In realtà tutto questo viene dal cuore e non dalla testa, ma è molto positivo e farete bene a farlo fluire.

Oroscopo Branko 17 Settembre Pesci

Oggi vi aspetta una giornata di dolorose delusioni. Hai concepito grandi progetti di lavoro o grandi imprese, sei mosso da illusioni importanti, convinto che sicuramente avresti avuto successo. Ma ora ti arriva una brocca di acqua fredda e forse quel successo non sarà raggiunto o costerà molto più lavoro del previsto.