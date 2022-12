Oroscopo Branko domani 18 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 18 dicembre Leone

Ti aspetta una giornata di certe tensioni o instabilità con il tuo partner, o con la persona che ami di più e che ti accompagna nella vita. Hai tutto il cuore e tutto fa poco per i tuoi cari, ma deve anche essere sempre quello che vuoi e spesso, senza cattiva volontà, prevalsi sulla volontà di chi ti circonda.

Oroscopo Branko 18 dicembre Vergine

Fidati della tua fortuna, o meglio ancora, fidati di te stesso. Di fronte a qualsiasi imprevisto o difficoltà si costruisce un intero muro di precauzioni e ci si prepara come se si andasse in guerra, ma in realtà è tutto molto più semplice e si possono risolvere i problemi senza dover uccidere le mosche a colpi di cannone. Oggi lo scoprirai.

Oroscopo Branko 18 dicembre Bilancia

È tempo di rompere con il passato, di abbandonare la zavorra e liberarti da un sacco di fardelli che non ti servono, ma ti impediscono di andare avanti e raggiungere altre cose che devi davvero ottenere in questo momento. Oggi sarai molto consapevole di questa necessità di iniziare emotivamente una nuova fase della tua vita.

Oroscopo Branko 18 dicembre Scorpione

State vivendo un momento di tante iniziative importanti, sia in ambito mondano che lavorativo, come l’amore e le questioni familiari. Oggi avrete una giornata molto positiva e mediterete molto su questi argomenti, oppure vi limiterete semplicemente ad andare avanti e salire un ulteriore gradino nella conquista dei vostri obiettivi.