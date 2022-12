Come sta Gabriel Garko? Infortunio a Ballando con le Stelle

Gabriel Garko non sta vivendo un anno tranquillo, a causa della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Alla vigilia della finale, è stato costretto a prendersi di nuovo una pausa, dopo aver subito un infortunio al braccio. Si presume che sia accaduto durante la sessione di allenamento in sala prove. Lunedì è prevista una visita medica per verificare la gravità dell’infortunio al polpaccio, in modo da decidere se potrà partecipare alla grande finale del 23 dicembre.

Non si sa se Gabriel Garko potrà partecipare alla finale di Ballando con le Stelle. Nella puntata di ieri sera, Milly Carlucci ha detto che c’è stato un altro infortunio. Nonostante l’handicap, Garko ha comunque ballato ieri sera, indossando scherzosamente una ghirlanda di peperoncini rossi come talismano. Circa un mese fa si è fatto male al braccio e si è strappato il tendine, per cui ha dovuto gareggiare con un gesso. Ora che stava per togliersi il tutore, ha subito un’altra battuta d’arresto.

Quando Milly Carlucci ha descritto l’incidente, ha rivelato che Gabriel Garko si era fatto male ai due grandi gruppi muscolari del polpaccio durante l’allenamento. Si tratta di un infortunio tipico di un giocatore di calcio. Ieri abbiamo potuto vedere il video di Gabriel Garko dopo l’infortunio: non era in grado di appoggiare correttamente il peso sul piede. Era urgente portarlo da un medico esperto.

Gabriel Garko è stato portato in ospedale per ulteriori esami e lunedì si saprà se sarà in grado di partecipare alla finale di Ballando con le stelle. La determinazione dell’attore è stata lodata sui social media e dalla giuria, che ha sottolineato la sua impressionante forza di volontà.

Per conoscere Gabriel Garko, Instagram, Facebook e altre fonti possono essere d’aiuto per conoscere età, altezza, vita privata e partner. Il suo nome di nascita è Dario Oliviero ed è nato il 12 luglio 1972 a Torino, Italia. Attualmente ha 47 anni e il suo segno zodiacale è Cancro. La sua statura è di 192 cm e il suo peso è di 85 kg. Il padre Claudio Oliviero è un pasticcere di Vicenza, mentre la madre Isabella Garchio è di Messina. Ha tre fratelli, Nadia, Sonia e Laura. È ben costruito, ha gli occhi chiari ed è estremamente attraente con notevoli tratti distintivi.

Sono state avanzate accuse di aver modificato i suoi zigomi, che l’attore ha sempre negato. In un’intervista esclusiva a Verissimo, ha raccontato quanto sia stato difficile avere una foto falsa di sé online, in cui sembrava molto “gonfio”. Ha poi ricordato di aver fatto piazza pulita dei suoi amici sui social media, perché spesso le persone possono essere molto crudeli nei loro commenti. Cresciuto a Settimo Torinese, si è poi trasferito a Zagarolo, in provincia di Roma, dove ha aperto un maneggio chiamato Otello, in onore del suo cavallo scomparso lo scorso anno.