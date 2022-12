Sapete chi era Rosella Rota? Età, causa morte morta, Grande Fratello Vip

L’annuncio della scomparsa di Rosella Rota ha gettato nello sconforto i fan del reality. La donna era stata opinionista del Grande Fratello Vip lo scorso anno insieme alla sorella Adriana. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato l’amico Luca Vismara con un post su Instagram.

Dopo molti anni di battaglia contro il cancro, Rosella Rota si è spenta oggi. La notizia è stata annunciata dall’amico Luca Vismara, che ha postato un messaggio su Instagram questa mattina presto. Appassionata di reality, l’anno scorso era stata una delle opinioniste del Grande Fratello Vip insieme alla sorella Adriana. Con la scomparsa dell’ultimo concorrente e a pochi minuti dalla fine della diretta, Signorini aveva chiesto a Rosella e Adrianna di continuare a fare le opinioniste. Dopo molte gaffe in trasmissione, non sono più apparse davanti alle telecamere.

La donna aveva partecipato a una sola puntata del reality Grande Fratello Vip. La donna era stata voluta lo scorso anno da Alfonso Signorini insieme alla sorella Adriana per commentare le dinamiche del programma. In particolare, Adriana si è resa protagonista di alcuni scivoloni. La donna ha offeso Lulu Selassie per il suo aspetto fisico: “Mamma quanto è brutta quella lì!”.

La mia cara amica Rosella Rota ci ha lasciato a causa di una malattia improvvisa. Rimarrà per sempre nei nostri cuori. Grazie per i suoi bellissimi ricordi.

“Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri “reality” in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore. Alla fine, non siamo mai stati così diversi”. I due trascorrevano spesso le vacanze estive insieme tanto che a corredo del post il ragazzo ha postato una foto con Rosella sotto l’ombrellone: “Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene”, ha concluso.

Rosella Rota è nata il 22 luglio 1946 a Milano e ha iniziato a lavorare all’età di 15 anni. Dopo un impiego all’ortomercato, dal 1972 era stabilmente impiegata in Publitalia come segretaria del direttore generale. In pensione da qualche anno, era sposata dal 1968 e aveva un figlio, Massimiliano, che l’aveva resa nonna due volte. Rosella era orgogliosa della sua figura formosa e il marito era estremamente possessivo nei suoi confronti. Era molto legata alla madre, di cui si era presa cura insieme alla sorella Adriana fino alla sua morte, avvenuta quattro anni prima all’età di 98 anni. Amava trascorrere lunghe vacanze estive in Liguria con la famiglia e gli amici e le piaceva giocare a carte.