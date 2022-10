I salvataggi dal passato, lo scambio di confidenze con la famiglia e le prospettive positive per il futuro terranno alto il morale. La giornata inviterà la privacy. Cogli l’occasione per fissare nuovi obiettivi personali e professionali. Con più pianeti nella tua area di carriera, si apriranno nuovi percorsi. Questo sarà un buon momento per elaborare strategie e pianificare i cambiamenti desiderati. Accendere!