Oroscopo Branko domani 2 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 2 ottobre Leone

La carta de “La Forza” governerà il tuo segno per tutta la settimana e significa che sei nel momento ideale per cambiare lavoro per uno migliore e iniziare quel progetto che hai in mente. Attraverserai una fase di prosperità e crescita del lavoro nella tua vita; I Leo che hanno una relazione avranno delle difficoltà a causa della gelosia, quindi cerca di fermare questa situazione. Riceverai soldi extra alla lotteria con i numeri 12 e 17, e i tuoi colori saranno rosso e giallo intensi: prova a giocare venerdì in modo che la tua fortuna si moltiplichi. Non essere così ostentato, cerca di condurre una vita semplice. Un parente ti cercherà per chiederti un favore. Non combattere così tanto al lavoro, ricorda che sei il re della giungla, ma ciò non significa che tu abbia sempre ragione; misura tutte le situazioni che si presentano.

Oroscopo Branko 2 ottobre Vergine

La carta de “La Torre” ti invita a risolvere qualsiasi questione personale che avevi in ​​sospeso, ricorda che sei nel momento della rinascita della tua energia cosmica e che fa crescere la tua energia positiva, ecco perché ti consiglio questo 13 settembre metti una candela bianca e chiedi al tuo angelo custode ciò di cui hai tanto bisogno. Ricevi un invito a fare un viaggio o ad andare nelle periferie del paese; Ti aiuterà a crescere finanziariamente. Prenditi cura degli incidenti e cerca di essere più attento per strada. Comprerai un computer per seguire un corso di design. I tuoi numeri fortunati sono 21 e 40, i tuoi colori sono bianco e verde. Martedì 13 sarà il tuo giorno migliore . Il giorno del tuo compleanno cerca di stare con le persone che ami di più, questo ti farà sentire eccellente. Riceverai un soldi per un debito passato.

Oroscopo Branko 2 ottobre Bilancia

La carta de “La Stella” è quella che è uscita nei tarocchi, questa settimana avrai tante energie miste, non saprai cosa fare con i problemi che si presentano, devi sempre analizzare più del doppio quello che farai in modo da non avere più tardi sensi di colpa per non aver fatto la cosa giusta. Saranno giorni di molto lavoro e al passo con il pagamento delle tasse. Avrai proposte di lavoro e nuove attività. Non dimenticare di controllare sempre i tuoi impulsi, non dovresti più permetterti di combattere senza motivo perché ciò altera notevolmente la tua energia positiva. Riceverai la proposta per un lavoro migliore. Fai attenzione alle spese esagerate. Avrai un colpo di fortuna il 15 settembre con i numeri 23 e 34, i tuoi colori fortunati sono verdi e gialli e devi muovere le tue energie in modo da poter raggiungere il successo.

Oroscopo Branko 2 ottobre Scorpione

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ricevuto la carta “Il Giudizio”, per tutta questa settimana la dedicherai a mettere in ordine tutte le tue carte di lavoro che ti serviranno per le procedure personali. Alla fine raggiungi i tuoi pagamenti e decidi di iniziare a risparmiare per andare in vacanza. In amore , a volte ti senti usato e pensi che il tuo partner sia solo interessato, ma analizza bene la tua situazione sentimentale e vedrai che la soluzione arriverà. Ricevi buone notizie su un nuovo lavoro meglio retribuito . Questa carta ti dice che dovresti stare più attento con tutto ciò di cui parli perché quello che chiedi può essere usato contro di te. Avrai l’iniziativa di avviare un’impresa in modo che la fortuna entri nella tua vita. avrai un successo buona fortuna con i numeri 06 e 13, i tuoi colori sono arancione e bianco e il tuo giorno migliore sarà il 15.