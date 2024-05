Chi è Giobbe Covatta, età, carriera, moglie e figli

Giobbe Covatta è un nome che, nel panorama italiano, evoca immediatamente un sorriso. Comico, attore, scrittore e attivista, Covatta ha saputo unire la sua arte alla sensibilità sociale, diventando un punto di riferimento per chi cerca non solo intrattenimento ma anche riflessione.





Nato a Taranto il 11 giugno 1956, Giuseppe Covatta, questo il suo vero nome, inizia la sua carriera artistica negli anni ’80 come cabarettista nei locali della sua città natale e successivamente in quelli romani. La sua popolarità cresce grazie alle apparizioni televisive, in particolare con il programma “Drive In”, dove il suo personaggio di “Pippo Chennedy” conquista il pubblico con un umorismo che mescola satira politica e giochi di parole.

Non si limita però alla televisione: Covatta porta il suo talento anche al cinema e al teatro, dimostrando una versatilità che lo rende un artista completo. Tra i suoi film più noti ci sono “Portami la luna” di Carlo Cotti e “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni, mentre a teatro ha interpretato sia ruoli comici sia impegnati, come nel monologo “La Divina Commediola”, dove rilegge l’opera dantesca in chiave umoristica.

La scrittura è un’altra delle sue passioni. Con la pubblicazione del libro “Parola di Giobbe” nel 1991, Covatta dimostra di saper essere incisivo anche sulla carta stampata. Il libro, che raccoglie riflessioni e battute sul mondo contemporaneo, è solo il primo di una serie di successi editoriali che includono titoli come “Allah Superstar”, una satira sulle religioni, e “La Bibbia secondo Giobbe”, che rivisita in modo ironico il testo sacro.

Covatta è noto anche per il suo impegno sociale. È stato testimonial di varie campagne umanitarie e ha dedicato tempo ed energie a progetti benefici. In particolare, il suo lavoro con l’organizzazione non governativa AMREF (African Medical and Research Foundation) è degno di nota. Ha contribuito a promuovere progetti per la salute in Africa e ha partecipato a missioni umanitarie direttamente sul campo.

Vita Privata: Famiglia e Impegno

Lontano dalle luci della ribalta, Giobbe Covatta conduce una vita riservata. Vive a Roma, città che lo ha adottato e dove ha sviluppato gran parte della sua carriera. La sua vita familiare è stata contrassegnata dal matrimonio con Paola Catella, anch’essa attrice e comica, conosciuta sul set di “Drive In”. La coppia ha avuto due figli: Margherita e Gabriele. Covatta ha sempre cercato di proteggere la privacy dei suoi cari, mantenendo separati il lavoro e la vita privata.

La moglie Paola Catella è stata spesso al suo fianco anche professionalmente, condividendo con lui l’impegno nel sociale e nella sensibilizzazione su temi importanti. Insieme hanno lavorato a progetti televisivi e teatrali che hanno permesso loro di esprimere la loro comicità coniugale.

I figli Margherita e Gabriele sono cresciuti lontani dai riflettori. Covatta ha sempre desiderato per loro una vita normale, pur non nascondendo la gioia e l’orgoglio paterno nei loro confronti durante le rare interviste in cui si apre sul tema familiare.

Giobbe Covatta rappresenta un esempio di come l’arte possa essere strumento di intrattenimento ma anche di riflessione e cambiamento sociale. La sua carriera è costellata da successi che testimoniano la sua abilità nel far ridere e pensare allo stesso tempo. La sua vita privata, caratterizzata da un solido nucleo familiare e da un impegno concreto verso le cause in cui crede, completa il ritratto di un uomo che ha saputo fare della sua poliedricità una bandiera.

La figura di Giobbe Covatta rimane così impressa non solo nella comicità italiana ma anche nel cuore di chi apprezza l’unione indissolubile tra arte e vita, tra risata e consapevolezza.