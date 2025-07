Il cantante Simone Cristicchi ha annunciato di soffrire della paralisi di Bell, condizione che lo ha costretto a cancellare il concerto previsto al Forte di Bard il 12 luglio

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Simone Cristicchi ha comunicato ai suoi fan di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una forma acuta di paralisi facciale periferica. La diagnosi, che richiede riposo e cure specifiche, ha comportato l’annullamento della sua esibizione programmata per il 12 luglio presso il Forte di Bard, situato in Valle d’Aosta. L’evento faceva parte della rassegna Aosta Classica, molto attesa dagli appassionati di musica.





La comunicazione ufficiale dell’artista è arrivata poco dopo un aggiornamento degli organizzatori, che avevano spiegato la cancellazione dell’evento citando “un sopravvenuto problema di salute dell’artista”. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo eventuali modifiche al calendario del tour estivo 2025 di Cristicchi, denominato Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025. Tuttavia, salvo imprevisti, il cantante dovrebbe tornare sul palco il 19 luglio presso il Teatro Romano di Verona, nell’ambito del Festival Contaminazioni Musicali.

La paralisi di Bell è una condizione che colpisce il nervo cranico e può manifestarsi con sintomi quali debolezza o immobilità in una parte del viso. Secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si tratta di una forma idiopatica di paralisi facciale periferica acuta, generalmente unilaterale. Nonostante sia temporanea nella maggior parte dei casi, la malattia richiede attenzione medica e riposo per favorire la ripresa. In passato, anche personalità come Simona Ventura hanno affrontato questa condizione: nel 2024, la conduttrice continuò a lavorare nonostante la diagnosi, co-conducendo il programma Citofonare Rai 2.

Simone Cristicchi, reduce da un’importante partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Quando sarai piccola, si era classificato quinto nella competizione musicale, ricevendo riconoscimenti prestigiosi come il Premio Lucio Dalla, Giancarlo Bigazzi e Lumezia. La canzone, particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica, aveva consolidato ulteriormente la reputazione del cantautore nel panorama musicale italiano.

Nonostante l’interruzione forzata causata dalla paralisi di Bell, il calendario del tour estivo 2025 di Cristicchi include ancora diverse date in programma. Il cantante dovrebbe esibirsi in altre otto tappe, accompagnato dalla sua storica band composta da Riccardo Corso alla chitarra, Andrea Rosatelli al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e Valter Sacripanti alla batteria. Il gruppo sarà affiancato anche dallo Gnu Quartet, noto per le sue performance strumentali.

Ecco le prossime date previste per il tour Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, salvo ulteriori modifiche:

19 luglio 2025 – Teatro Romano, Verona (Festival Contaminazioni Musicali)

– Teatro Romano, (Festival Contaminazioni Musicali) 20 luglio 2025 – Anfiteatro dell’Anima, Cervere

– Anfiteatro dell’Anima, 22 luglio 2025 – Teatro Romano, Fiesole

– Teatro Romano, 30 luglio 2025 – Piazza Grande, Palmanova (Estate di Stelle)

– Piazza Grande, (Estate di Stelle) 1 agosto 2025 – Arena Cappuccini, Cesenatico

– Arena Cappuccini, 2 agosto 2025 – La Versiliana, Marina di Pietrasanta

– La Versiliana, Marina di 7 agosto 2025 – Piazza Orsini del Balzo, Mesagne

– Piazza Orsini del Balzo, 11 agosto 2025 – Parco Archeologico dei Templi, Paestum

L’ultima tappa del tour dovrebbe svolgersi nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Paestum e Velia l’11 agosto. Resta da vedere se le condizioni di salute di Cristicchi gli permetteranno di rispettare tutti gli impegni previsti dal calendario.

La notizia ha suscitato grande solidarietà da parte dei fan e degli addetti ai lavori del settore musicale. Molti hanno espresso parole di incoraggiamento sui social media, augurando al cantante una pronta guarigione. Nel frattempo, gli organizzatori della rassegna Aosta Classica hanno confermato che stanno lavorando per garantire il successo degli altri eventi in programma.

La paralisi di Bell rappresenta una sfida per chi ne è colpito, ma nella maggior parte dei casi si risolve completamente con il tempo e le cure adeguate. Per ora, i fan di Simone Cristicchi attendono con speranza aggiornamenti positivi sulla sua salute e sul prosieguo del tour.