Oroscopo Branko domani 20 dicembre 2022

ARIETE

Oggi ti porta un clima più ottimista, espansivo e bisogno di libertà. Le relazioni con gruppi e amici gli rendono più facile immaginare nuovi orizzonti e possibilità. Anche il tuo senso di creatività e avventura la dice lunga e richiede un’espressione audace e spontanea. Basta non ignorare la praticità e la sensibilità nel processo.

TORO

Le loro emozioni profonde sono mobilitate e devono cercare di vederle con più libertà, ottimismo e resilienza. La consapevolezza delle proprie motivazioni personali è alta e facilita la vera liberazione dal riconoscimento della propria sensibilità. Esperienze insieme e vita sessuale mobilitata, ma senza perdere di vista il proprio valore.

GEMELLI

Le tue emozioni oggi ti stanno spingendo verso le relazioni. Sarai più ricettivo e cercherai un’espansione emotiva in questo senso. La tua capacità comunicativa è aumentata e brillante, rendendoti più facile contattare altre persone in modo più audace. Assicurati solo di riconoscere i tuoi confini e il tuo spazio personale nel processo.

CANCRO

La Luna, il tuo sovrano, è nel segno espansivo del Sagittario, portandoti più ottimismo, fede, ottimismo e spinta. Soprattutto nella tua relazione con il mondo materiale, cercherai nuove possibilità o miglioramenti in ciò che già possiedi. Anche il tuo senso di autostima è mobilitato per apportare i cambiamenti necessari con fiducia.

LEONE

Oggi ti dà sicurezza emotiva in te stesso, nell’essere quello che sei e nell’esprimerti fedelmente in questo senso. C’è un equilibrio di forze che ti permette di essere autentico, ma anche di relazionarti in modo espansivo. Condividi la tua genialità con le persone, il pubblico e vivi anche i tuoi romanzi e le tue avventure, ma senza dimenticare le tue emozioni.

VERGINE

Le tue emozioni ti chiedono di interiorizzare, la vita personale e familiare, la ricerca di antenati e radici. Tutto questo sotto il tono ottimista ed espansivo della qualità del Sagittario. La consapevolezza delle tue profondità ti sta chiedendo di pulire e trasformare le tue emozioni per l’arrivo del nuovo ciclo che arriverà presto, quando il Sole entrerà nel tuo segno.

BILANCIA

La tua mente è oggi in uno stato fluido, intuitivo ed espansivo a causa delle prestazioni lunari. Cerca di essere onesto su come ti senti e su come lo comunichi. La tua espressione personale sarà espansiva, irriverente e audace. Le tue relazioni con le persone e la vita sociale tendono ad essere eccitanti e piene di possibilità.

SCORPIONE

La posizione lunare ti porta maggiore radicamento e comunione con il piano materiale. Cerca con gioia e ottimismo di sperimentare i tuoi valori, i piaceri materiali e un senso di abbondanza. Ci sarà una grande capacità di miglioramento materiale, purché tu abbia uno sguardo onesto alle emozioni profonde, imparando ad analizzare e liberarti dal passato.

SAGITTARIO

La Luna crescente nel tuo segno (solare o nascente) aumenta notevolmente il tuo senso di sicurezza in te stesso, nella tua capacità di nutrire e crescere. La tua sensibilità ti porta più gioia e ti permette di vedere le possibilità future. Anche Giove, il tuo sovrano, facilita il processo, incoraggiandoti a vedere nuove e diverse possibilità e cambiamenti.

CAPRICORNO

Le questioni inconsce sono mobilitate ora in modo che tu possa liberarti e avere più ottimismo, coraggio e leggerezza. Questa profonda connessione emotiva e/o spirituale ti aiuterà a vedere meglio i tuoi talenti e la tua capacità di generare risorse. Ma ricorda che la nota chiave del momento è l’integrazione dei problemi subconsci con chiarezza e non giudizio.

ACQUARIO

Le tue emozioni e il tuo istinto ora ti portano a cercare di più il lato gregario e di gruppo. Sarà alla ricerca di appartenenza a gruppi, amicizie e cause. Questo facilita l’espansione personale e ti permette di vedere te stesso con più libertà, ottimismo e possibilità. Le relazioni sono molto mobilitate nella tua vita ora, permettiti di scoprire te stesso attraverso il contatto con gli altri.

PESCI

Oggi ci saranno forza e magnetismo per avanzare nella tua carriera, negli scopi e negli impegni della vita. Cerca forza, ottimismo e fede in questo senso. Le domande inconsce ti aiutano a mobilitare la tua energia verso il successo. Questo è un periodo eccellente per esibirsi sul piano materiale con coraggio, fede e gioia.