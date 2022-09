Oroscopo Branko domani 20 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di oggi: ti comporterai come un tenace guerriero anche se per ora la fortuna ti mette contro il muro. Scoprirai un segreto. Amore: con tatto squisito risolverai alcune situazioni di coppia che richiedono una soluzione rapida. È un buon momento per apportare modifiche. Ricchezza: hai fissato obiettivi chiari per te stesso. I conflitti di interesse abbondano, ma tu sei chiaro sui tuoi. Benessere: non essere così ottimista da credere che il tuo corpo possa resistere a tutto ciò che gli viene lanciato, prenditene cura un po’ di più. Con il passare degli anni, lo apprezzerai.

Oroscopo Branko 20 settembre Cancro