Oroscopo Branko domani 21 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Abbiamo avuto tutti notti insonni in cui non potevamo metterci a nostro agio. Abbiamo cambiato posizione mille volte. Mettiamo più cuscini e riorganizziamo il piumone. Tuttavia, qualunque cosa facciamo, non ci sentiamo bene. Stai vivendo un’esperienza simile nelle tue ore di veglia. Non riesci a rientrare in un piano specifico. Non sei a tuo agio. Il che è frustrante perché non riesci a pensare a un’alternativa. Ma non c’è niente di male nell’essere irrequieti. Potrebbe non essere pratico, ma fa parte del processo di ricerca della soluzione perfetta.

Oroscopo Branko 21 agosto Gemelli