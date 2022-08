Oroscopo Branko domani 21 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 21 agosto Sagittario

Anche i piani meglio preparati e analizzati lasciano spazio agli errori. Gli errori possono apparire in qualsiasi cosa. Sai come vuoi che sia qualcosa e hai fatto tutto il possibile per renderlo a prova di errore. Ma non sei riuscito a far corrispondere la realtà alle tue aspettative. E più ci provi, più le cose diventano complicate. La buona notizia è che poiché il potente Marte si sta spostando nel segno opposto a te, se ti impegni a fare del tuo meglio, risolverai gli errori evidenti e troverai un modo per vivere felicemente con il resto. Oroscopo Branko 21 agosto Capricorno

Tutti possiamo essere il nostro migliore amico e il nostro peggior nemico. Questo è vero per tutti. Non lo sto menzionando perché rientri in una di queste due categorie, ma perché non sei del tutto sicuro in quale rientri. Questa settimana, non cadere nella trappola di congratularti troppo con te stesso per qualcosa che non è particolarmente intelligente o di incolpare te stesso per qualcosa che non è colpa tua. Con Marte che entra in Gemelli, sarà facile andare agli estremi. Con comprensione, sarai in grado di trovare la via moderata. È il migliore e il più facile da seguire. Oroscopo Branko 21 agosto Acquario

L’ignoto ci preoccupa. Per questo siamo fedeli alle cose a cui siamo abituati (anche se non ci rendono particolarmente felici). Questa settimana, mentre Marte si sposta nei Gemelli riflessivi, sarai consapevole che ti mancano alcune informazioni essenziali. Per aggiungere la beffa al danno, questo è il tipo di dati che “dovresti” conoscere. Inoltre, la persona che ce l’ha è qualcuno a cui di solito sei tu a fornire informazioni. È giunto il momento di invertire i ruoli. Per ottenere i dati mancanti, devi ingoiare il tuo orgoglio. Vale la pena farlo. Oroscopo Branko 21 agosto Pesci