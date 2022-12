Oroscopo Branko domani 21 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 21 dicembre Sagittario

Se sei già abbastanza fortunato, questo aumenterà ora perché Giove, il pianeta della fortuna e anche il tuo sovrano, effettuerà un transito che d’ora in poi ti porterà un inverno molto fortunato e parte della primavera. Questo è un grande regalo di Natale che ti aiuterà a vivere questi giorni con molta più gioia.

Oroscopo Branko 21 dicembre Capricorno

La gioia o la fortuna ti verranno oggi da una certa distanza, perché avrai notizie inaspettate da una persona molto amata che è molto lontana da te o che è stata disconnessa dalla tua vita per molto tempo. Questo sarà per te un giorno di piacevoli sorprese perché ciò che già pensavi fosse perduto ritorna nella tua vita.

Oroscopo Branko 21 dicembre Acquario

Ti aspetta una giornata di grandi contrasti, con momenti estremamente felici ed emozionanti che potrebbero essere seguiti da improvvisi e inaspettati cambiamenti in peggio che ti faranno precipitare nella tristezza e nel pessimismo, o viceversa. Non dare molta importanza a questo perché è qualcosa che è più nella tua mente che nella rea

Oroscopo Branko 21 dicembre Pesci

Una notizia o un evento ti toglie improvvisamente da un momento di passività o di introversione per rimetterti in allerta e pienamente attivo. È qualcosa che ha una parte buona, ma potrebbe anche avere una parte cattiva, per questo da un lato ti rallegrerà, ma dall’altro ti spingerà a stare in guardia e ad attivarti.