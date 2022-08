Oroscopo Branko domani 22 agosto 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko 22 agosto Ariete

La giornata passerà da meno a più. Al mattino sarai teso e arrabbiato molto facilmente e ci sarà il rischio di tensioni con il tuo partner o altri membri della famiglia. Tuttavia, tutto migliorerà dopo mezzogiorno e arriveranno momenti molto più piacevoli. Ma sarà una giornata segnata da alti e bassi e preoccupazioni emotive.

Oroscopo Branko 22 agosto Toro

Oggi la Luna non sarà in un buono stato cosmico e ciò causerà instabilità emotiva o altri tipi di tensione, o disagio, legati alle emozioni e ai sentimenti. Favorirà anche alcuni disaccordi o tensioni a casa o con i propri cari, sebbene tutto ciò sia temporaneo.

Oroscopo Branko 22 agosto Gemelli

Una giornata un po’ difficile o complicata ti aspetta per amore. La realtà può diventare molto diversa da ciò che è nascosto dentro i tuoi sogni, anche se fortunatamente tutto questo sarà temporaneo e se le cose fino ad ora ti sono andate bene, presto torneranno ad andare bene per te. Forse ti aspetti più di quello che possono darti.

Oroscopo Branko 22 agosto Cancro

Nuove illusioni e speranze nascono e crescono dentro la tua anima, legate all’amore e a tante altre cose, nuovi traguardi e nuove missioni che molto presto ti faranno rinascere dalle tue ceneri con più forza e convinzione che mai. Un periodo di afflizione sta lentamente volgendo al termine e una grande ricompensa si avvicina.

Oroscopo Branko 22 agosto Leone

La Luna oggi non sarà ben disposta e questo ti porterà qualche preoccupazione o sofferenza legata a una delle persone che ami di più, forse il tuo partner o uno dei tuoi genitori, oi tuoi figli. Ma anche se vedi nuvole nere sopra la tua testa, in realtà sarà qualcosa di temporaneo e che presto avrà una soluzione.

Oroscopo Branko 22 agosto Vergine

Molti credono che tu stia seguendo una strada sbagliata o che sprechi molte energie per qualcosa che non ti aiuterà affatto. Ma sai benissimo cosa c’è dietro i grandi sacrifici che stai facendo, sei sicuro che ne raccoglierai i frutti e ti preoccupi pochissimo di quello che possono pensare gli altri.

Oroscopo Branko 22 agosto Bilancia

Hai molte possibilità di vivere una giornata molto fruttuosa e felice, tra l’altro perché oggi ti sentirai bene e con emozioni positive, uno di quei momenti in cui puoi goderti la vera pace interiore e serenità, fare solo ciò che senti piace e goditi tutto il bene che ti circonda.

Oroscopo Branko 22 agosto Scorpione

Mentre ti prepari a vivere un autunno pieno di attività e successo sul lavoro, oggi puoi goderti una giornata che sarà molto positiva e piacevole per te, soprattutto nella tua vita intima. Le cose andranno come vorresti e potresti persino trovare una sorpresa che ti renderà molto eccitato.

Oroscopo Branko 22 agosto Sagittario

Sebbene molte volte ti lasci trasportare dai tuoi nervi e dal tuo forte temperamento, in questo momento godi di una magnifica protezione dalle stelle e non dovresti dare così tanta importanza ai piccoli problemi della vita quotidiana. Stanno avvenendo cambiamenti molto positivi per la tua vita, questo è ciò che è veramente importante.

Oroscopo Branko 22 agosto Capricorno

Mentre l’estate volge al termine, stai facendo grandi progetti per la tua vita professionale e le tue finanze nei prossimi mesi. I pianeti ti favoriranno sempre di più e, quindi, i tuoi sforzi porteranno i frutti che ti aspetti. Ma a parte questo oggi avrai una giornata armoniosa e piena di speranza.

Oroscopo Branko 22 agosto Acquario

Oggi la Luna non sarà in armonia e te ne accorgerai sotto forma di delusioni o brocche di acqua fredda nella tua vita emotiva. Dai tutto e ti sacrifichi per persone che poi ti rendi conto di non meritarlo, e alla lunga ti provoca un grande dolore perché dai agli altri cose che avresti voluto avere per te e per te.

Oroscopo Branko 22 agosto Pesci

La giornata comincerà abbastanza bene e con tante illusioni, però man mano che avanza si guasterà e alla fine finirà per essere una giornata piena di problemi, anche se fortunatamente tutti transitori. I tuoi cari hanno bisogno di te e tu sarai lì per aiutarli, ascoltarli e confortarli.