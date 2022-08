Sampdoria – Juventus come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv Canale online

La Juventus affronterà la Samp nel secondo turno di Serie A. La Juventus ha vinto 3-0 contro il Sassuolo. Di Maria ha subito una grave infortunio. Questa pagina contiene link di affiliazione. Se vi abbonate attraverso questi link, riceveremo una commissione.

Nell’ultima partita che la Sampdoria ha giocato in Serie A, contro l’Atalanta, El Fideo era assente dalla formazione. A sua volta, la squadra ha esordito con un ko in casa contro l’Atalanta. Molte le recriminazioni per la squadra di Giampaolo, a cui viene annullato un gol di Caputo in apertura per una trattenuta di Leris su Maehle. L’episodio ha scatenato le proteste dei blucerchiati, che comunque sono apparsi arrembanti nonostante abbiano perso giocatori chiave come Candreva e Thorsby durante la campagna trasferimenti. La Juventus è stata favorita nella partita di domenica scorsa al ‘Ferraris’: Sabiri ha segnato il suo primo gol in Serie A nell’1-3 finale dello scorso 12 marzo, quando la Juventus nutriva ancora qualche residua speranza di scudetto.

Sampdoria e Juventus si affronteranno il 22 agosto 2022 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio sarà dato dall’arbitro Rosario Abisso di Palermo alle 20.45. DAZN trasmetterà la partita attraverso l’app scaricabile su smart TV e console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick. La diretta è disponibile su smartphone e tablet con la suddetta app, mentre da browser sarà sufficiente accedere al sito ufficiale anche inserire le proprie proprietà e poi selezionare l’evento desiderato dal catalogo.

Giampaolo ha tutti tranne a disposizione Conti, De Luca e Trimboli. Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic saranno pronti ad agire alle spalle dell’attaccante solitario Caputo. Con Quagliarella inizialmente in panchina, Villar indosserà probabilmente la maglia numero 10 al posto di Leris. Kostic potrebbe debuttare dall’inizio sulla corsia sinistra del tridente offensivo, con Cuadrado dovrebbe che tornare alla destra di Vlahovic in virtù del ko subito da Di Maria. Perin sostituirà Szczesny in porta a causa del suo infortunio. Bonucci non partirà a causa della recente sospensione: Rugani è in preallarme come sostituto. Rabiot agirà da mediano in un centrocampo a tre con McKennie e Locatelli.