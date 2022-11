Oroscopo Branko domani 22 novembre 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 22 novembre Leone

Qualcuno molto vicino a te è nei guai e sta cercando di risolverli nel modo più semplice, anche se gli altri ne sono colpiti. Chiedi ai tuoi esseri di luce aiuto e guida. Non farti coinvolgere nei problemi degli altri. Concentrati sul tuo lavoro, sui tuoi studi, investi il ​​tuo tempo libero in un hobby o uno sport che ti piace. Questa è la fine del viaggio che hai fatto nelle ultime settimane, Leo. Indubbiamente hai visto alcuni luoghi interessanti. Che tu fossi in un viaggio interiore o esteriore, l’energia cosmica ti porterà in un porto sicuro. Disimballa le valigie con cura, poiché sono piene di tesori e souvenir. Ti consigliamo di metterli in giro per casa come ricordi felici di quanto sei cresciuto.

PAROLA SACRA: Intuizione

Intuizione NUMERI FORTUNATI: 18, 29, 2

Oroscopo Branko 22 novembre Vergine

Grandi cambiamenti stanno arrivando e saranno accettati da te con comprensione. Niente è permanente e tutto cambia. I parenti si allontanano, se ne vanno e altri arrivano. I traumi della tua infanzia emergono perché tu possa analizzarli alla luce della tua nuova comprensione ed eliminarli per sempre dalla tua vita. Farai misteriosamente nuovi amici. Dopo gli eventi delle ultime settimane, vuoi continuare a comportarti come la stessa persona? Questa è sempre una buona domanda da porre con un’atmosfera celestiale come quella di oggi. Le persone generalmente sentono di avere la possibilità di uscire da vecchi sistemi e relazioni. Ma le persone esitano sempre a farlo per paura del futuro. Non vacillare. Fai i prossimi passi!

Oroscopo Branko 22 novembre Bilancia

In amore lascia che la legge del karma sia soddisfatta. Non supplicare, non fare, non decidere e non forzare. Ora avrai al tuo fianco esattamente ciò che meriti e ciò che ti sei guadagnato. Nessuno che non riempia il tuo vuoto interiore rimarrà al tuo fianco. Ogni falsa relazione basata sulla pietà finisce per sempre. La giornata a venire dovrebbe darti l’opportunità di analizzare gli eventi delle ultime tre settimane, Bilancia. Trarrai molte conclusioni importanti sulla tua vita amorosa. Potresti concludere che le cose si sono evolute poco, se non del tutto. Questo è scoraggiante, certo, ma non fidarti troppo delle apparenze. Ricorda, le cose non sono sempre come sembrano.

PAROLA SACRA: adempiere

adempiere NUMERI FORTUNATI: 11, 7, 3

Oroscopo Branko 22 novembre Scorpione

Tu perdoni al cuore tutto il danno che ti hanno fatto. Il brutto e il triste della tua infanzia saranno compresi e dimenticati. Ora ci sarà una rinascita spirituale per te. Metterai in dubbio tutto, ti chiederai dove sono la tua fede e la tua fiducia. Nessuno potrà manipolarti in nome di falsi culti o promesse di vite future. Se ritieni di non fare progressi sufficienti verso i tuoi obiettivi, usa questo giorno per correggere la tua mira. Sei deluso dalla tua vita amorosa? Potresti averci dedicato una grande quantità di energia ultimamente senza vedere molti guadagni. Aspetta ancora qualche giorno prima di prendere decisioni drastiche sul futuro, Scorpione.