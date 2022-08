Oroscopo Branko domani 23 agosto 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko 23 agosto ARIETE

La settimana si illumina d’amore e risplende di fortuna. Cogliete l’attimo per riportare al centro ciò che favorisce la spensieratezza che meritate. I single potranno contare su molte opportunità. Nel lavoro vi sarà più facile promuovere trattative, rilanciare iniziative e trasformare un’intuizione in un gratificante guadagno. Giorni fortunati: 21, 24, 25, 26 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto TORO

La settimana si annuncia “movimentata”. Approfittatene per scoprire cosa non funziona senza farvi sopraffare dalla vostra ostinazione. Nel lavoro le idee si moltiplicheranno ma sarà meglio aspettare il momento giusto permetterle in pratica in modo che possano avere il successo che meritano. Giorni fortunati: 22, 23, 27 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto GEMELLI

Vi riscoprirete audaci e motivati a dare nuova linfa all’intesa con le persone che fanno parte della vostra vita. Avrete voglia di generare armonia e raccogliere spensieratezza. Nel lavoro sarete agevolati a proporre le vostre idee e a lottare per ciò in cui credete. Non esagerate con le pretese. Giorni fortunati: 21, 24, 25, 26 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto CANCRO

La settimana rinforza i sentimenti e smussa i lati più indecifrabili del vostro carattere. Le iniziative per farvi più attraenti saranno premiate. I single saranno ispirati da un’audacia che promette successo. Nel lavoro assisterete a un gran rifiorire di idee e propositi. Date retta al vostro istinto, vi suggerirà il momento giusto per metterli in pratica. Giorni fortunati: 22, 23, 27 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto VERGINE

Sarete spinti a revisionare i rapporti affettivi. Sarà un’opportunità per fare il punto sulle vostre relazioni senza esagerare con le polemiche. Nel lavoro ci sono grandi novità, perlopiù inaspettate: potrebbero apparirvi come punizioni ma sono irripetibili opportunità per ristabilire la vostra collocazione professionale. Giorni fortunati: 22, 23, 27 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto BILANCIA

Le vostre aspettative sentimentali saranno sostenute: vi sentirete avvolti dalla fiducia e la complicità di coppia sarà rafforzata. Per i single ci sono occasioni per flirt dal sapore esotico. Nel lavoro sarà difficile rimandare a domani quello che dovete fare oggi. Ci saranno le condizioni per potenziare il gioco di squadra e renderlo perfetto. Giorni fortunati: 21, 24, 25, 26 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto SCORPIONE

I giorni favorevoli sono perfetti per brindare all’amore: approfittatene per fare il pieno di coccole. Nel resto della settimana sarà vietato essere prepotenti. Per i single ci possono essere degli amori che arrivano e che ritornano. Nel lavoro rimane qualcosa da ritoccare. Il vostro super istinto vi aiuterà a liberarvi di quelle collaborazioni che non portano da nessuna parte. Giorni fortunati: 22, 23, 27 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto SAGITTARIO

Settimana all’insegna dell’amore. Le unioni ben assortite si rinforzeranno rinnovandosi nell’affiatamento. Chi invece è intrappolato in un rapporto traballante, dopo averle tentate tutte per farlo resuscitare, dovrà guardarsi intorno per costruirne uno nuovo. Idem nelle collaborazioni di lavoro. Cercate di scoprire cosa modificare per non perdere le buone occasioni. Giorni fortunati: 24, 25, 26 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto CAPRICORNO

Sarà impossibile resistere al richiamo dei sensi. La complicità nella coppia si rinnova nel gioco della seduzione. Per i single sarà difficile mettere alla prova i nuovi spasimanti. Nel lavoro vi sentirete vivi mentalmente, pronti a sperimentare nuove iniziative. Se i vostri ragionamenti dovessero difettare di precisione e mordente, ci penserà l’istinto a renderli perfetti. Giorni fortunati: 27 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto ACQUARIO

La settimana non concede giornate capaci di dare una svolta in meglio alla vostra vita, ma sarete lo stesso avvolti da sensualità e spensieratezza. La gestione degli impegni riprende quota: sarete motivati a prendere decisioni coraggiose che custodiscono il seme del rinnovamento e forse anche del cambiamento. Giorni fortunati: 21 agosto

Oroscopo Branko 23 agosto PESCI

La prima parte della settimana risplende di magia: approfittatene per ricaricare le pile in compagnia di chi vi fa stare bene. Vi servirà per superare future ansie e interferenze. Nel lavoro il momento è movimentato, snervante e poco generoso di soddisfazioni. Vi sembrerà di avere poco tempo e troppe cose da fare. Giorni fortunati: 22, 23 agosto