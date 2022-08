Oroscopo Branko domani 28 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 28 agosto Sagittario

Questo giorno può portarti illusioni e speranze che crolleranno in un modo tanto inaspettato quanto triste o doloroso. Ma ancora una volta devi ricordare che ora sei protetto dai pianeti più fortunati, incluso Giove, il sovrano del tuo segno, e forse la vita ti porta via qualcosa che non è stato proprio buono per te.

Oroscopo Branko 28 agosto Capricorno

Oggi avrai dei momenti in cui ti sentirai davvero felice e pieno di pace, improvvisamente la tua vita e tutte le cose che ti accadono avranno un senso e riacquisterai la voglia di lottare per i tuoi sogni. In realtà questo non è un caso perché il Sole e la Luna ti inviano le loro migliori influenze per rivitalizzarti.

Oroscopo Branko 28 agosto Acquario

Sei pieno di energia e voglia di combattere, ma anche di incertezza. Sebbene il tuo cuore sia pieno di alti ideali e di un grande desiderio di dedicarti a una causa, nel profondo della tua anima ti senti spesso solo e abbandonato. E tra questi due stati d’animo trascorrerai questa giornata. Hai bisogno di riposare.

Oroscopo Branko 28 agosto Pesci

Sarai finalmente in grado di uscire dall’angoscia e dalle preoccupazioni che ti hanno attanagliato e paralizzato i tuoi sforzi, sia emotivamente che talvolta fisicamente. Questo giorno ti porterà di nuovo pace e gioia, o inizierà un processo in cui a poco a poco recupererai queste cose. I problemi finalmente scompaiono.