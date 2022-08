Oroscopo Branko Paolo Fox 27 e 28 agosto 2022, le previsioni

Toro

L’atmosfera accogliente e affettuosa in famiglia e nelle riunioni darà un senso di protezione, forza e coraggio per andare avanti e scommettere su nuovi progetti. Mercury sposterà i rapporti di lavoro: conquistare clienti o firmare un contratto e promuovere buoni risultati finanziari. Le spese aumenteranno in questa fase, quindi contieni la spesa impulsiva e stabilisci le priorità.