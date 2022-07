Oroscopo Branko domani 28 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 28 luglio Leone

Immagina come sarebbe essere il Sole, il tuo pianeta dominante. Tu occupi un posto importante nel sistema solare. Eccoti lì, proprio al centro di tutto. I pianeti ruotano su se stessi e orbitano intorno a te a velocità diverse. Osservi i loro movimenti ripetitivi sapendo che, senza di te, niente di tutto ciò accadrebbe. Tuttavia non puoi fare nulla per influenzare ciò che fanno. Sei coinvolto in un dramma in cui fai fatica a esercitare la tua autorità. Durante i giorni della Luna Nuova, troverai un modo sottile per cambiare il risultato.

Oroscopo Branko 28 luglio Vergine