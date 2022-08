Oroscopo Branko domani 29 agosto 2022: gli astri migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 29 agosto Leone

Nel profondo del tuo cuore sei pieno di buona volontà e fai sempre cose a beneficio delle persone che ami di più. Tuttavia, molto spesso ti senti incompreso e percepisci che tutti i sacrifici che fai ogni giorno non vengono valorizzati. Devi avere generosità, alla fine avrai quel riconoscimento. Sei più consapevole della necessità di risparmiare denaro. Hai progetti per il futuro. Eviti di sprecare oggetti non necessari. Dona il tuo tempo, amore, carezze e attenzioni, questi doni non contano nulla e lasciano un segno per tutta la vita in chi li riceve. La tua affermazione oggi: “Io dono di tutta la bellezza che porto nel mio essere”.

PAROLA SANTA: Opportunità

NUMERI FORTUNATI: 15, 35, 28

Oroscopo Branko 29 agosto Vergine

Approfitta di questa giornata per riposarti ed essere felice, perché puoi. Il Sole ora transita attraverso il tuo segno e ti dà l’opportunità di fare ciò che più desideri ed essere il proprietario della tua vita, almeno in misura maggiore di quanto lo sei normalmente in altre occasioni. Felicità e pace sono alla tua portata e oggi vedrai che è così. La luna nuova continua nel tuo segno impregnandoti di un’energia motivante e speciale in modo che tu ti senta molto meglio nel tuo umore. Sii la fonte che nutre le persone intorno a te con amore, pace e felicità. Possa la tua gioia essere contagiosa. Segui i tuoi sogni, vai verso i tuoi obiettivi. La tua affermazione oggi: “Ogni giorno sono più felice”.

PAROLA SANTA: Opportunità

NUMERI FORTUNATI: 15, 35, 28

Oroscopo Branko 29 agosto Bilancia

A torto oa ragione, oggi sarete un po’ assediati da preoccupazioni o ansie, quasi tutte legate al lavoro o ad altre questioni mondane. Se non vuoi passare una brutta domenica, togliti quelle cose dalla testa, perché alla fine vedrai che non c’è niente per cui ottenere davvero così. Sarai in grado di andare avanti e molto bene. È ora di concentrarsi sul bicchiere mezzo pieno. Escludi di essere contagiato da persone negative o pessimiste. L’energia del Sole, della Luna e delle altre stelle favorisce la tua crescita spirituale. Abbiate il coraggio di perseguire ciò in cui credete e portare pace e accrescere la vostra fede e speranza. La tua affermazione di oggi: “Credo nella divinità che abita in me”.

PAROLA SANTA: Fede

NUMERI FORTUNATI: 3, 5, 8

Oroscopo Branko 29 agosto Scorpione

Da qualche giorno sei un po’ più ottimista ed eccitato del solito, e in effetti hai ragione perché si avvicina un momento abbastanza buono e fruttuoso per te. Anche oggi continuerai con quello stato mentale positivo e questo ti aiuterà a passare una fantastica giornata e a fare quello che vuoi. Sei in una situazione in cui devi prendere una decisione importante. Sei tra luce o ombra, pace o inferno e vorresti godere di un perfetto equilibrio tra le due forze. Medita, visita un tempio o recati in un luogo sacro come il mare e troverai la risposta che cerchi. La tua affermazione di oggi: “Ascolto la mia voce interiore”.